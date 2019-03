Hoe Barcelona eruit kan zien met Matthijs de Ligt in de ploeg

Matthijs de Ligt gaat Ajax komende zomer waarschijnlijk verlaten en volgens Spaanse media wordt Barcelona zijn volgende bestemming. Net als in het geval bij Frenkie de Jong staat Barça op het punt om Europese topclubs af te troeven in de strijd om een van de meest gewilde talenten van Europa. Met De Ligt krijgt Ernesto Valverde er een optie bij in de achterhoede. Hoe gaat Barcelona eruit zien met de Oranje-international in de ploeg? We nemen verschillende opties door.

De Ligt is al bezig aan zijn derde seizoen in het eerste elftal van Ajax. In de halve finale van de TOTO KNVB Beker speelde hij al zijn honderdste officiële wedstrijd in de hoofdmacht van de Amsterdammers. De winnaar van de Golden Boy Award nam vorig seizoen de aanvoerdersband over van Joël Veltman en is dit seizoen niet weg te denken uit het team van Erik ten Hag. Door zijn verdedigende en voetballende kwaliteiten is de mandekker de moderne verdediger die iedere trainer wel in zijn team wil hebben.

De nog altijd pas negentienjarige De Ligt werd dit seizoen gelinkt aan onder meer Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Juventus, Bayern München en Manchester City, maar gaat naar alle waarschijnlijkheid aan de slag in Catalonië. Valverde krijgt er met de Nederlander een verdedigende optie bij, terwijl hij al over meerdere centrumverdedigers van wereldklasse beschikt. Gerard Piqué zet al jaren de lijnen uit in de acterhoede, terwijl Samuel Umtiti en Clément Lenglet dit seizoen stuivertje wisselen aan de zijde van de Spanjaard. Thomas Vermaelen lijkt op zoek te kunnen naar een nieuwe club en volgens Spaanse media wordt de negentienjarige aanwinst Jean-Clair Todibo volgend seizoen verhuurd.

De opstelling van Barcelona dit seizoen.

Catalunya Radio meldde dinsdag dat Barcelona zeventig miljoen euro overheeft voor De Ligt. Het is de vraag of directeur spelersbeleid Marc Overmars met dat bedrag genoegen neemt. In januari werd Frenkie de Jong voor maximaal 86 miljoen euro verkocht aan de Spaanse topclub en het is niet ondenkbaar dat de Amsterdammers dat bedrag hopen te overtreffen. De Ligt is pas negentien jaar, aanvoerder van Ajax, winnaar van de Golden Boy Award en dertienvoudig Oranje-international, waardoor Overmars meer dan genoeg redenen heeft om de vraagprijs verder op te drijven. Vrijwel de gehele Europese top aast op de centrumverdediger, waardoor Ajax een uitstekende onderhandelingspositie heeft.

Piqué (2022), Umtiti (2023) en Lenglet (2023) hebben doorlopende contracten en zullen voorlopig bij Barcelona blijven. Mocht De Ligt daadwerkelijk naar de koploper van LaLiga verkassen, dan wordt het voor hem een zware kluif om een vaste basisplaats af te dwingen. Door blessures, schorsingen en het grote aantal wedstrijden dat Barcelona speelt, zal hij hoe dan ook regelmatig in actie komen. Piqué vierde in februari zijn 32ste verjaardag en is nog altijd van wereldniveau, maar heeft ook niet het eeuwige leven. Met oog op de toekomst is de stap van De Ligt naar Barcelona dan ook niet onlogisch.

Matthijs de Ligt in het centrum met Gerard Piqué

Piqué is samen met Lionel Messi en Sergio Busquets de meest ervaren speler van Barcelona. De Ligt zal hem dan ook niet zomaar uit de basis gaan spelen. Barcelona is ieder seizoen in de race voor drie prijzen en speelt daardoor vrijwel wekelijks twee wedstrijden. Valverde heeft een brede selectie en hij kiest bijna ieder duel voor een andere opstelling, waarbij hij doorgaans vasthoudt aan Piqué in de achterhoede. Dit seizoen speelden Umtiti, Lenglet en Vermaelen naast de routinier. Komend seizoen vormt De Ligt mogelijk het centrale duo met Piqué. Mocht de vaste basisklant volgend seizoen rust krijgen van Valverde, dan kan de trainer met een gerust hart De Ligt opstellen in samenwerking met Umtiti of Lenglet.

Matthijs de Ligt samen met Samuel Umtiti in de achterhoede.

De afgelopen weken kwam via geruchten naar buiten dat De Ligt zelf een voorkeur zou hebben voor een transfer naar Barcelona. In eerste instantie zou hij geen trek hebben gehad in een overstap naar het Camp Nou, vanwege de aanwezigheid van Lenglet, Piqué en Umtiti. Door de stevige concurrentie zal een vaste basisplaats niet vanzelfsprekend zijn. Sport schreef maandag dat hij toch voor Barcelona kiest, omdat hij veel hoopt te leren van Piqué.

Het nieuws van de Spaanse sportkranten volgt op de berichtgeving van Joep Schreuder van de NOS. Hij zei zondag dat er ‘versnelling’ was in de transfer van De Ligt en dat zijn voorkeur bij een transfer naar Barcelona lag. “Het zou vrij snel rond kunnen zijn met een bepaalde club. Juventus of Barcelona? Dat moeten we in de gaten houden. De Ligt heeft een voorkeur voor Barcelona, dat ook meer geld heeft.”