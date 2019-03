Mohamed Salah is bereid grote droom op te offeren: ‘Ik zal eerlijk zijn’

Liverpool wacht als sinds 1990 op de landstitel en dit seizoen maken the Reds een goede kans om kampioen te worden. De huidige nummer twee van de Premier League is ook nog actief in de Champions League. Mohamed Salah hoopt al jarenlang van het winnen van het miljardenbal, maar erkent dat het winnen van de landstitel momenteel belangrijker is voor veel fans van Liverpool.

“Ik zal eerlijk zijn: de Champions League is voor mij de meest prestigieuze competitie”, wordt de Egyptische aanvaller geciteerd door Sky Sports. “Maar het is de droom van deze club en de hele stad om de landstitel te pakken. Ik zou mijn droom daarom graag opofferen voor hun droom. Het zou echter nog mooier zijn als we beide titels winnen. Dat is ook wat we willen bewerkstelligen."

Liverpool staat in de Premier League momenteel een punt achter op koploper Manchester City, terwijl de Engelse topclub het woensdag in Duitsland opneemt tegen Bayern München in de return van de achtste finales van het miljardenbal. Salah hoopt dat City in de komende weken de fout ingaat, waardoor Liverpool alsnog kampioen kan worden.

“We hebben nog een paar moeilijke wedstrijden te gaan, net als Manchester City. Het enige wat je kunt doen is je eigen wedstrijden winnen en hopen dat zij een misstap begaan. Er is druk, maar ik ben mentaal sterk. We moeten gewoon doorgaan met z'n allen. We zullen zien waar wij toe in staat zijn aan het einde van het seizoen, maar in mentaal opzicht ben ik er helemaal klaar voor.”