PSV gaat mogelijk over tot verkoop én hoopt met goed nieuws te komen

PSV hoopt snel met goed nieuws te kunnen komen over de contracten van Daniel Schwaab, Pablo Rosario en Donyell Malen, zo meldt De Telegraaf maandag. Volgens het dagblad is het bestuur van de Eindhovense club ‘hoopvol gestemd over de afloop’. Schwaab heeft een aflopend contract; Rosario en Malen staan tot medio 2020 op de loonlijst van de Eredivisie-koploper.

Schwaab, die in augustus zijn 31e verjaardag viert, veroverde afgelopen seizoen een plek in de basis en is ook onder Mark van Bommel verzekerd van een plek aan het startsignaal. De 22-jarige Rosario is dit seizoen doorgebroken, terwijl de twee jaar jongere Malen steeds mag invallen van de oefenmeester en diens vertrouwen geniet.

Of Gaston Pereiro zijn volgend jaar aflopende verbintenis verlengt, valt te bezien, zo schrijft De Telegraaf. De Uruguayaan is juist de dupe geworden van de keuzes die Van Bommel tegenwoordig maakt. In dat geval zou PSV hem komende zomer moeten verkopen om nog een redelijke transfersom te kunnen ontvangen.

De wegen van Eloy Room en PSV gaan wellicht scheiden. De stand-in van Jeroen Zoet wil graag weer aan spelen toekomen en PSV heeft volgend seizoen ook de beschikking over de nu nog aan VVV-Venlo verhuurde Lars Unnerstall.