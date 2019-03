Ajax komt weer met contractnieuws: ‘Hij heeft een enorme winnaarsmentaliteit’

Klaas-Jan Huntelaar speelt ook volgend seizoen voor Ajax. De 35-jarige spits heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd, zo laat de Amsterdamse club zondagavond weten via de officiële kanalen. De mededeling van Ajax komt zeer kort na het bericht dat ook verdediger Noussair Mazraoui een nieuwe verbintenis heeft getekend.

Directeur spelerszaken Marc Overmars toont zich op de clubsite content met het langer aan boord houden van Huntelaar. "Klaas-Jan is heel belangrijk voor ons. Hij voegt veel toe aan deze selectie, onder meer omdat hij een enorme winnaarsmentaliteit heeft. Klaas-Jan is in alles wat hij doet 100% prof en daar neemt hij de talenten in mee", zo laat de beleidsbepaler weten.

Huntelaar is bezig aan zijn tweede periode bij Ajax. De spits speelde vanaf januari 2006 drie jaar voor de Amsterdamse club, waarna hij naar Real Madrid vertrok. Hij diende vervolgens ook AC Milan en Schalke 04 nog, alvorens hij in de zomer van 2017 terugkeerde bij Ajax.

Dit seizoen is Huntelaar niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar Overmars denkt dat de routinier nog altijd van waarde kan zijn. "Kijk daarnaast naar het aantal goals dat hij alweer heeft gemaakt, daarmee laat hij ook in wedstrijden zien veel waarde te hebben voor Ajax. Ik weet zeker dat hij dat in het de komende maanden en komend seizoen ook zal hebben, dus we zijn blij dat hij heeft verlengd."