Kagawa de held van Besiktas na winnende goal diep in blessuretijd

Besiktas heeft zondagavond in eigen stadion drie kostbare punten gepakt. In Istanbul leek de Turkse topclub genoegen moeten nemen met een puntje tegen subtopper Konyaspor. Shinji Kagawa zorgde in blessuretijd alsnog voor een feestje door de winnende 3-2 achter doelman Serkan Kirintili te schieten. Besiktas houdt zicht op de tweede plek, rechtgeeft op voorronde Champions League.

Met Jeremain Lens in de basis begon Besiktas uitstekend in het eigen Vodafone Park. Binnen het kwartier stond de thuisploeg op voorsprong tegen Konyaspor. Adem Ljajic profiteerde van slorig uitverdedigen van de bezoekers. Lang kon Besiktas niet genieten van de voorsprong, want zes minuten later stond het alweer gelijk via Ömer Ali Sahiner. Toch bereikten de Zwarte Adelaars de rust met een 2-1 voorsprong. Routinier Burak Yilmaz schoot een vrije trap tegen de touwen.

In de tweede helft bleef het spektakel lange tijd achterwege. Besiktas leek de eindstreep gemakkelijk te halen, maar kreeg het deksel hard op de neus. Een kwartier voor tijd was het de Ivoriaanse invaller Moryké Fofana die voor de 2-2 zorgde. De ploeg uit Istanbul zocht vervolgens naar de winnende treffer, die in extremis door Kagawa werd gemaakt. De middenvelder profiteerde van een fout in de opbouw en verschalkte Kirintili.

Door de overwinning komt Besiktas op 44 punten na 25 wedstrijden. Galatasaray blijft de rivaal uit Istanbul met 45 punten uit 24 duels nipt voor. De nummer twee van de Turkse competitie komt maandagavond nog in actie tegen Antalyaspor. Koploper Medipol Basaksehir kwam zaterdagavond al in actie en bleek met 2-1 te sterk voor Fenerbahçe.