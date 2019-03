Liverpool komt curieuze goal te boven en meldt zich bij Man City

Liverpool heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de titelrace. De huidige nummer twee van de Premier League kwam vroeg op achterstand bij het thuisduel met Burnley, maar al in de eerste helft stelde de ploeg van Jürgen Klopp orde op zaken. Na de thee liep de Engelse topclub uit naar een 4-2 overwinning, waardoor de achterstand op koploper Manchester City weer een punt bedraagt.

De laatste tijd verspeelt Liverpool veel punten in de Premier League, waardoor the Reds de koppositie in de Premier League inmiddels hebben moeten afstaan aan Manchester City. Zondagmiddag kregen de fans van Liverpool al snel een nieuwe tegenvaller te verwerken, want na zes minuten stond de club al op achterstand. Ashley Westwood krulde een hoekschop in één keer in het doel. Alisson Becker leek vervolgens terecht te claimen dat hij werd gehinderd door de spelers van Burnley, maar scheidsrechter Andre Marriner keurde het doelpunt goed.

Na bijna twintig minuten spelen was het Roberto Firmino die Liverpool op het juiste spoor zette. Mohamed Salah brak aan de rechterkant door en schoot de bal voor het doel, waarna de Braziliaanse aanvaller simpel kon scoren: 1-1. Tien minuten later stond Liverpool alweer op voorsprong via Sadio Mané. De verdediging van Burnley kon de bal niet goed wegwerken, waarna de aanvaller knap het net trof: 2-1. In het restant van de eerste helft kreeg Liverpool mogelijkheden op meer, maar de bezoekers hielden de schade beperkt.

Na de onderbreking hadden onder anderen Salah en Adam Lallana kansen om de voorsprong uit te breiden, maar pas na 68 minuten viel de beslissing. Na wederom goed voorbereidend werk van Salah, die kon profiteren van een slechte uittrap van doelman Tom Heaton, mocht Firmino zijn tweede van de middag maken: 3-1. In blessuretijd deed Burnley via Johann Gudmundsson nog wat terug, maar Liverpool had het laatste woord met een doelpunt van Mané.