Kansen missend Willem II kan De Graafschap eindelijk verslaan

Willem II heeft zaterdagavond op moeizame wijze drie punten gepakt. Het team van Adrie Koster zegevierde met 3-2 over De Graafschap, maar had voor eigen publiek een veel ruimere overwinning kunnen boeken. Het is voor Willem II de eerste Eredivisie-zege op de Doetinchemmers na een onderlinge reeks van drie remises en vier nederlagen. Willem II is op een elfde stek in de Eredivisie terug te vinden, terwijl De Graafschap zeventiende blijft.

Willem II begon fel aan het duel en was in de openingsfase met name via Alexander Isak gevaarlijk. De aanvaller, die de laatste weken goed op dreef is, zag in de tiende minuut hoe een kopbal richting de hoek op knappe wijze door Nigel Bertrams werd gekeerd. Drie minuten later scoorde de Zweed alsnog, zij het op gelukkige wijze. Een schot van Vangelis Pavlidis raakte de inlopende Isak, waardoor Bertrams kansloos was: 1-0.

Isak nam na dik twintig minuten ook de 2-0 voor zijn rekening. Bart Straalman kopte te kort terug op Bertrams, waardoor de aanvaller eenvoudig kon binnentikken. De 3-0 hing al snel in de lucht, maar Daniel Crowley had net te veel tijd nodig en de vrijstaande Pavlidis kopte na een corner recht op Bertrams af. De Graafschap verkleinde na ruim een half uur de nadelige marge, na het eerste gevaarlijke moment van de bezoekers. Straalman kopte raak uit een corner en zette daarmee de ruststand op het scorebord: 2-1.

Pavlidis en Isak lieten meermaals na om de voorsprong van Willem II te vergroten, maar in de 64e minuut was het alsnog raak. Fernando Lewis onderschepte de bal op eigen helft, stoomde meteen op, kreeg de bal terug en tikt het leer in de korte hoek binnen: 3-1. Youssef El Jebli schoot vanaf elf meter, na een niet bijster handige charge van Diego Palacios op zijn persoon, de 3-2 binnen, maar tot meer was het team van Henk de Jong niet in staat. Pavlidis liet ook in de uiterste slotfase na om te scoren en het duel daarmee in het slot te gooien, terwijl een scrimmage voor het doel van Timon Wellenreuther niet in de 3-3 resulteerde.