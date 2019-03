Manuel Neuer kan zich woensdag tegen Liverpool bij illuster vijftal scharen

Bayern München en Liverpool strijden woensdag voor een plek in de kwartfinales van de Champions League. Beide teams mogen hopen op een goede uitkomst, want de heenwedstrijd leverde in Engeland een doelpuntloos gelijkspel op. Opta blikt vooruit op de return in de Allianz Arena, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O 31 keer leverde een heenwedstrijd in de knock-outfase van de Champions League een doelpuntloos gelijkspel op. 21 keer stootte de ploeg die de return op eigen veld speelde uiteindelijk door (68%).

O Bayern won slechts één van zijn acht eerdere Europese ontmoetingen met Liverpool (vijf remises, twee nederlagen). Dat gebeurde in november 1971, door treffers van Gerd Müller (twee) en Uli Hoeness: 3-1.

O Voor dit seizoen was de laatste keer dat Bayern en Liverpool in de Champions League tegenover elkaar stonden in het seizoen 1980/81. Liverpool zegevierde toen in de halve finale op basis van het aantal gescoorde uitdoelpunten (1-1 over twee duels) en won dat seizoen uiteindelijk ook het toernooi.

O Bayern nam het doel van Liverpool in de heenwedstrijd geen enkele keer onder vuur. De laatste keer dat de Duitsers in de Champions League geen enkel schot aflosten op het vijandelijke doel, was in mei 2015 in de halve finale tegen Barcelona.

O Bayern hoopt zich voor het achtste seizoen op rij te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De laatste keer dat men strandde in de achtste finales was in het seizoen 2011/11, toen Internazionale over twee duels te sterk was.

O In zijn 26 laatste thuiswedstrijden in de Champions League lukte het Bayern 25 keer om een doelpunt te maken. De ene keer dat het niet lukte was vorig seizoen in de kwartfinales tegen Sevilla (0-0)

O Liverpool heeft zijn vier laatste uitduels in de Champions League verloren (doelcijfers: drie voor, negen tegen). The Reds verloren in het miljardenbal nog nooit vijf wedstrijden op rij op vreemde bodem.

O Het enige doelpunt dat Liverpool dit seizoen in de Champions League wist te maken op vreemde bodem, was een benutte strafschop van James Milner tegen Paris Saint-Germain.

O Manuel Neuer staat voor zijn honderdste wedstrijd in de Champions League. Hij zou na Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Petr Cech, Victor Valdés en Oliver Kahn de zesde doelman worden die die mijlpaal haalt.

O De 33 laatste schoten die Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané in de Champions League tezamen aflosten, leverden slechts 1 doelpunt op.