Teleurstelling bij FC Twente: ‘Ik snap niet waarom ik op bank moest beginnen’

FC Twente pakte vrijdagavond door een 0-2 overwinning op bezoek bij TOP Oss de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De inbreng van Tom Boere tegen zijn oude club was echter beperkt, aangezien hij op de bank begon en pas twintig minuten voor tijd van trainer Marino Pusic zijn entree mocht maken. De aanvaller was na afloop van het duel niet tevreden met de gang van zaken.

“Op de bank zitten is altijd zuur, dat is vervelend. Nee, ik vind het niet terecht en ik snap het ook niet”, reageerde hij voor de camera’s van FOX Sports. Het kwam voor Boere niet als een enorme verrassing dat zijn naam niet bij de eerste elf hoorde: “Ik heb deze week gewoon getraind en ik zag aan de trainingen dat ik op de bank zou zitten, verder heb ik er niet met de trainer over gesproken.”

“Ik heb dit seizoen al vaker tussen de bank en de basis in gezeten. Er zijn momenten geweest dat je om uitleg hebt gevraagd, maar op den duur houdt dat op”, legt hij uit. Boere ging in het verleden met Pusic in gesprek, maar heeft niet het idee hier veel wijzer van te zijn geworden: “Dat was niet iets waar ik veel mee kon vond ik. Daarom probeer ik gewoon voor mezelf door te gaan en hard te blijven werken. Het antwoord was niet heel bevredigend, dan kan ik alleen m’n best blijven doen.”

De 26-jarige aanvaller is ondanks zijn teleurstelling niet van plan om stennis te gaan schoppen: “We moeten gewoon doorgaan, uiteindelijk ben ik niet belangrijk. Het is belangrijk dat we het als team goed doen en vandaag was geen topwedstrijd, maar je pakt de drie punten en dat is gewoon heel belangrijk. We moeten nog tien wedstrijden en we moeten zorgen dat we bovenaan blijven staan.”