Bayern toucheert 800 miljoen bij ‘dicksten Bundesliga-deal aller Zeiten’

Bayern München gaat een bijzonder lucratieve deal sluiten. Volgens onder meer BILD en Manager Magazin heeft de Duitse topclub in BMW een nieuwe hoofdsponsor gevonden. De autofabrikant, die Audi gaat vervangen als sponsor van Bayern, is bereid een fors bedrag van ongeveer 800 miljoen euro in de grootmacht te stoppen.

De sponsorovereenkomst zou in 2025 moeten ingaan. Momenteel heeft Bayern in Audi al een autofabrikant als sponsor, maar over enkele jaren zou BMW de topclub gaan ondersteunen. Er zouden al onderhandelingen zijn gevoerd om de overeenkomst met Audi, die tot 2025 geldig is, vroegtijdig stop te zetten, zodat BMW eerder in zee kan gaan met Bayern.

“Beide partijen hebben vorig jaar al een intentieverklaring ondertekend”, zegt Edmund Stoiber, lid van de raad van toezicht van Bayern. Uli Hoeness bevestigde vorig jaar al dat Bayern en BMW met elkaar spraken. “Het klopt dat er gesprekken zijn. Of het ook daadwerkelijk tot een deal komt, gaan we in de komende maanden zien”, zei hij in december.

Audi wil niet diep ingaan op de aanstaande deal van Bayern met BMW, maar benadrukt wel dat men tevreden is over de huidige overeenkomst met de Bundesliga-club. BMW wil het nieuws niet bevestigen. Naar verluidt gaat laatstgenoemde autofabrikant zich tot minimaal 2035 verbinden aan de topclub, met een bedrag van circa 800 miljoen euro voor Bayern tot gevolg.