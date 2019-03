Marouane Fellaini stopt als international: ‘Tijd om een stap terug te doen’

Marouane Fellaini stopt als international van België, zo laat de middenvelder van Shandong Luneng donderdagavond weten via Instagram. Fellaini, die begin dit jaar de overstap maakte van Manchester United naar de club uit China, zegt dat hij na twaalf jaar bij de Rode Duivels geen interlands meer gaat afwerken voor zijn land.

“Het was geen gemakkelijke beslissing voor me. Ik voel echter dat het tijd is om een stap terug te doen en om de ruimte te bieden aan de nieuwe generatie om deze succesvolle periode in de geschiedenis van het Belgische voetbal voort te zetten”, laat een emotionele Fellaini, die in totaal 87 wedstrijden voor België speelde, donderdag weten.

“Het was een eer om mijn land 87 keer te vertegenwoordigen en om onderdeel uit te maken van twee WK-campagnes en een EK-campagne. Ik heb veel geweldige herinneringen, vanaf mijn debuut in 2007 tot het afgelopen WK in Rusland. Ik ben erg trots dat België momenteel de nummer één van de wereldranglijst van de FIFA is”, schrijft de 31-jarige middenvelder.

“Ik wil iedereen bedanken die een rol heeft gespeeld in mijn interlandloopbaan, vooral mijn ploeggenoten, van wie velen vrienden voor het leven zijn geworden. Ook wil ik alle trainers bedanken waarmee ik heb gewerkt. Ook bedank ik de Belgische fans, die de hele wereld over hebben gereisd om ons te steunen. Ik wens de trainer en de selectie alle succes. Dank je, België!”