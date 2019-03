Harry Kane schrijft geschiedenis in nieuwe zege Tottenham op Dortmund

Tottenham Hotspur heeft zich dinsdagavond zoals verwacht voor de kwartfinales van de Champions League geplaatst. Drie weken na de 3-0 zege in het eerste duel met Borussia Dortmund zegevierde het team van Mauricio Pochettino ook op Duitse bodem: 0-1 Harry Kane is dankzij zijn winnende treffer nu Europees topscorer aller tijden van de Londenaren.

Tottenham had het behoorlijk zwaar in de eerste 45 minuten, maar toch slaagde het bezoek erin om de riante voorsprong uit het heenduel intact te houden. Hugo Lloris speelde daarin een belangrijke rol. De doelman stopte pogingen van Julian Weigl en Mario Götze, terwijl Ben Davies en Jan Vertonghen eveneens in extremis konden voorkomen dat het team van Lucien Favre het scorebord in beweging kreeg.

Ofschoon Dortmund het duel controleerde en hevig druk zette op de defensie van Tottenham, kwam de thuisploeg na een half uur spelen toch enigszins goed weg. Na voorbereidend werk van Christian Eriksen kon Heung-min Son de bal niet langs de goede kant van de paal krijgen, mede door een duw van Marius Wolf.

Vlak na rust profiteerde Tottenham van concentratieverlies in de defensie van Dortmund. Na een één-twee met Moussa Sissoko rondde Kane beheerst af. Het was alweer zijn 24e treffer voor the Spurs, één meer dan voormalig recordhouder Jermain Defoe. Daar had Dortmund niet meer van terug en dat betekent dat die Borussen slechts één van de laatste acht officiële duels in winst hebben omgezet.