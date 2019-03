Knotsgek duel tussen FC Groningen en VVV eindigt eindelijk niet in remise

FC Groningen heeft zondagmiddag een zwaarbevochten overwinning geboekt. Het team van trainer Danny Buijs zegevierde met 3-2 over VVV-Venlo, dat dik vijftig minuten met tien man op het veld stond. De vijf voorgaande onderlinge ontmoetingen in de Eredivisie waren in een gelijkspel geëindigd. Door de overwinning stijgt FC Groningen naar de achtste plaats, terwijl VVV nu op een tiende stek op de ranglijst is terug te vinden.

De eerste kans van de wedstrijd, na tien minuten spelen, was meteen een grote. Na een goede actie schoot Mimoun Mahi op de vuisten van Lars Unnerstall en ging de rebound van Kaj Sierhuis tegen de lat. VVV kwam in de eerste twintig minuten aanvankelijk niet verder dan een mogelijkheid voor Johnatan Opoku, maar de openingstreffer mocht er absoluut zijn. De defensie van FC Groningen werkte de bal na een corner van rechts weg, maar vervolgens mikte Danny Post het leer in een keer in de linkerkruising: 0-1.

De toeschouwers in Groningen wisten toen nog niet dat men een zinderend restant van de eerste helft te wachten stond. Peter van Ooijen kreeg de bal luttele minuten later uit een vrije trap tegen zijn arm, waarna Serdar Gözübüyük naar de stip wees. Mahi verzilverde de strafschop; 1-1. Nog geen tien minuten later stond VVV met tien man op het veld. Moreno Rutten kreeg van Gözübüyük eerst geel voor een harde overtreding op Tim Handwerker, maar na tussenkomst van de VAR werd het omgezet in rood.

Maurice Steijn greep in en haalde Van Ooijen naar de kant, ten faveure van Tristan Dekker. VVV ontsnapte toen Sierhuis in de 38e minuut voor de tweede keer de lat raakte, maar drie minuten later was het alsnog 2-1. Peniel Mlapa trok Handwerker naar de grond en Mahi was wederom vanaf elf meter trefzeker. Mlapa maakte zijn fout vlak na rust meteen goed. Het leer viel via het hoofd van Thomas Bruns voor de voeten van de aanvaller, die kalm bleef en de gelijkmaker achter doelman Sergio Padt werkte: 2-2.

Ondanks de ondertalsituatie was VVV in de 58e minuut dicht bij de 2-3: Mlapa schoot een rebound voor een ogenschijnlijk leeg doel over, toen een schot van Patrick Joosten werd geblokt. Een dure misser, daar Iliass Bel Hassani het leer zes minuten later heerlijk in de hoek werkte: 3-2. Groningen blonk in het restant van de tweede helft uit in het missen van kansen, waardoor VVV in leven bleef. De missers van Sierhuis en Mohamed El Hankouri bleven echter zonder gevolgen, ondanks enkele dreigende momenten in de persoon van Mlapa. Ritsu Doan kreeg in de slotfase een tweede gele kaart na een schandalige tackle op Post.