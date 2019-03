Analisten van FOX verbijsterd: ‘Als je zelf een beetje gevoetbald hebt...’

De analisten van FOX Sports kunnen weinig begrip opbrengen voor de rode kaart die Moreno Rutten zondagmiddag ontving in de eerste helft van de wedstrijd tussen FC Groningen en VVV-Venlo. De rechtsback van VVV plantte zijn noppen op de schoen van Tim Handwerker en kreeg aanvankelijk een gele kaart van Serdar Gözübüyük. Na tussenkomst van de VAR besloot Gözübüyük rood te geven.

Het incident vond plaats na 32 minuten, bij een stand van 1-1. Hoewel Groningen voor rust ook twee penalty's kreeg, en benutte, was de rode kaart tijdens de pauze het meest besproken moment. "Ik vind dat de VAR zich er echt veel te veel mee bemoeit", stelt Arnold Bruggink. "Waarom zou je deze beslissing terugdraaien? Ik snap het echt niet. Gewoon geel geven en doorspelen."

Ronald de Boer zag dat Handwerker de bal verkeerd meenam en het leer daardoor een meter van hem af stuitte. "Rutten reageert daarop en heeft de intentie om de bal weg te schieten. Hij maakt daardoor een voorwaartse beweging en dan kun je je voet niet meer terughalen. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik kan leven met geel. Ik zou zelf geen gele kaart geven, maar wij kunnen de herhaling zien."

"Gözübüyük heeft het op dat moment gewoon heel goed gedaan. Als je een beetje gevoetbald hebt, weet je dat het nooit meer dan geel is", concludeert De Boer. In december, tijdens de vorige wedstrijd tussen VVV en Groningen, gebeurde het omgekeerde: Gözübüyük gaf Jerold Promes rood voor een harde charge op Ritsu Doan, maar stelde de straf bij naar een gele kaart na tussenkomst van de VAR. Na afloop stelde de arbiter dat hij daar spijt van had en dat de VAR hem nooit had mogen roepen om nog eens naar de beelden te kijken.