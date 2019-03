Mark van Bommel looft pupil: ‘Hier kijk je als liefhebber heel graag naar’

PSV breidde de voorsprong op concurrent Ajax zaterdagavond voorlopig weer uit naar vijf punten. De Eindhovenaren zegevierden dankzij twee treffers van Steven Bergwijn met 0-2 bij Excelsior. Mark van Bommel liet Michal Sadílek (negentien jaar) en Mohammed Ihattaren (zeventien jaar) hun basisdebuut voor PSV maken en was na afloop lovend over de twee, die hij als voormalig trainer van PSV Onder-19 zeer goed kent.

“Doe het maar eens. Ga er maar eens even staan na drie gelijke spelen. Dit is volgens mij de vijfde keer dat hij meedoet, hij is net zeventien jaar geworden”, wees Van Bommel in gesprek met FOX Sports op de halve misstappen van PSV voorafgaand aan het duel in Rotterdam én de uitdaging waar de tiener mee werd geconfronteerd. “Een heel functionele voetballer waar je als liefhebber heel graag naar kijkt.”

“Mo is heel rustig, hij maakt zich niet druk. Het is mooi dat hij goede mensen om zich heen heeft die hem goed begeleiden.” Sadílek, die nu zes wedstrijden in de hoofdmacht in de benen heeft, maakte een rustige indruk in zijn basisdebuut. “Hij speelt altijd zo”, verzekerde Van Bommel. “Ik heb hem vorig jaar als aanvoerder gehad bij Onder-19, toen speelde hij ook zo. Hij is een onverstoorbare jongen die altijd zijn niveau haalt.”

“Die hard werkt, die slim is en ziet waar de vrije man is. Een allround-middenvelder. Ik maak me ook niet druk om de jonge gasten erin te zetten, want het niveau op de training is enorm hoog.” Ihattaren is met zeventien jaar en achttien dagen de jongste basisspeler van PSV in vijftig jaar. Hij kreeg de voorkeur boven de gepasseerde Gastón Pereiro en hield ook Bart Ramselaar en Érick Gutiérrez op de bank. “Als het een paar weken tegen zit, dan kan ik voor ervaring kiezen”, zei Van Bommel. “Maar ik kies gewoon voor het team waarmee we de meeste kans om te winnen hebben.”

Van Bommel besefte dat PSV een mogelijkheid had gemist om aan het doelsaldo te werken tegen het zwakke Excelsior. “We hadden voldoende mogelijkheden op kansen. We hadden het veel beter kunnen uitspelen. Maar goed, na drie gelijke spelen op rij moeten we het misschien ook niet meteen over een zege van 0-7 hebben. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen.” PSV, 61 punten, heeft één wedstrijd meer gespeeld dan Ajax (56 punten), dat dit weekend van de KNVB niet in actie hoeft te komen zodat het zich optimaal kan voorbereiden op de Champions League-return tegen Real Madrid.