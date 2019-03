Ihattaren: ‘Ik doe veel andere dingen, ik houd wel van bowlen’

Mohammed Ihattaren maakte zaterdag verrassenderwijs zijn debuut in de basisopstelling van PSV. Met zijn 17 jaar en 18 dagen werd de middenvelder de jongste basisspeler voor PSV sinds Stanley Bish (16 jaar en 137 dagen) in oktober 1967. Nerveus was de jongeling niet, zo vertelt hij aan de NOS. "Waarom zou ik nerveus moeten zijn?

"Ik krijg een goed gevoel mee, ook van de boys", vertelt Ihattaren na de 0-2 zege van PSV op Excelsior. De jeugdexponent, die voor zaterdag al in de laatste vijf duels mocht invallen, was van plan om vooral te genieten van zijn kans. Hij hoorde vrijdag op de training dat hij zou starten. "Je stapt met een lekker gevoel je bed in. Ik sliep lekkerder en nog langer. Voor mijn gevoel ging het goed. Ik heb mijn steentje kunnen bijdragen,"

Ihattaren zegt veel steun te krijgen van Pablo Rosario, die hij zijn 'grote broer' noemt. "Ik heb hem bedankt. Die jongen doet heel veel voor me. Het is mooi dat ik hem even een knuffeltje kan geven", aldus de international van Oranje Onder-17, die bij FOX Sports aangeeft niet veel mee te krijgen van verhalen over de interesse van de Europese top. "Ik lees bijna geen nieuws, ik doe in mijn vrije tijd andere dingen. Ik houd wel van bowlen."

Nog voordat Ihattaren in maart 2018 zijn toekomst verbond aan PSV, werd hij genoemd bij clubs als Manchester City, Chelsea en Manchester United. Steven Bergwijn, de maker van beide doelpunten tegen Excelsior, ziet ook veel kwaliteit bij zijn jonge ploeggenoot. "Het is heerlijk om met hem te voetballen. Mo ziet het spelletje. Je ziet niet aan hem dat hij zo jong is." Volgens Bergwijn heeft Ihattaren het 'fantastisch gedaan' en geldt hetzelfde voor Michal Sadilek, die ook zijn debuut maakte als basisspeler.