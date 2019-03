‘Toen Mourinho concurrenten voor mij wilde kopen, vond ik dat prima’

Victor Lindelöf werd in de zomer van 2017 door Manchester United overgenomen van Benfica. Inmiddels is de centrale verdediger onder Ole Gunnar Solskjaer uitgegroeid tot een vaste waarde. Dat was in de periode van José Mourinho weleens anders voor de Zweeds international. Toch weigert Lindelöf in gesprek met de Daily Mail negatief te spreken over zijn oud-trainer. "Ik heb niets slechts te zeggen over hem", vertelt de 24-jarige verdediger.

Ondanks dat Lindelöf lang niet altijd speelde onder Mourinho, heeft hij een prima verstandhouding met de trainer. "Kijk, ik zal José altijd dankbaar zijn. Hij is degene, die me gekocht heeft", laat Lindelöf weten. "Toen hij andere verdedigers wilde kopen, vond ik dat prima. Ik hou van concurrentie, anders word ik niet beter. Je wilt natuurlijk dat het goed gaat bij een nieuwe club, maar dat is niet eenvoudig. Als je slecht speelt, moet er harder gewerkt worden."

Eind vorig jaar nam Manchester United afscheid van Mourinho en werd Solskjaer aangesteld. "Hij kwam binnen met een glimlach", herinnert Lindelöf zich. "Hij legde ons uit wat het betekent om hier te spelen, dat was het eerste wat hij zei. Het is moeilijk om er de juiste woorden bij te vinden, maar hij laat ons met zijn aanwezigheid op onze kwaliteiten vertrouwen. We hebben veel wedstrijden gewonnen tegen grote teams en zijn weer goed op weg."

Inmiddels zijn the Red Devils opgeklommen naar de top van de Premier League en hoopt Lindelöf op een Champions League-ticket. De strijd met Arsenal en Chelsea om plek vier is helemaal losgebarsten en de Zweed heeft er vertrouwen in. "Wij zijn Manchester United en niemand is groter dan wij, die mentaliteit moeten we hebben." Lindelöf begon met voetballen bij Västerås SK, dat hem op jonge leeftijd naar Benfica zag vertrekken. In Portugal won hij onder meer drie landstitels.