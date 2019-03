Cagliari zet Icardi-loos Internazionale te kijk op emotionele avond

Internazionale heeft de derde plek op het spel gezet. De ploeg van Luciano Spalletti verloor vrijdagavond met 2-1 van Cagliari en kan zaterdag worden ingehaald door zowel AC Milan als AS Roma. Het is voor Inter het tweede puntenverlies op rij, na de 3-3 remise tegen Fiorentina van vorige week; daarvoor had de topclub juist vier opeenvolgende officiële duels gewonnen.

Nog altijd trad Inter aan zonder Mauro Icardi: het was de vijfde wedstrijd waarin de aanvaller ontbrak sinds zijn aanvoerdersband werd afgenomen. Cagliari startte verrassend fel voor eigen publiek. Dat leidde niet alleen tot kansen, maar ook tot overtredingen: na twaalf minuten had Luca Cigarini al zijn tweede gele kaart moeten krijgen voor een overtreding op Radja Nainggolan. De arbitrage spaarde de middenvelder van de thuisploeg. In de dertiende minuut werd de wedstrijd stilgelegd ter ere van Davide Astori, die op maandag precies een jaar geleden overleed. Het was een emotioneel moment, temeer omdat hij een groot deel van zijn loopbaan doorbracht bij Cagliari.

Het publiek scandeerde de naam van Astori; later dit weekend zullen ook de andere Serie A-wedstrijden in de dertiende minuut worden stopgezet. Hetzelfde thuispubliek mocht na een halfuur opveren. Uit een vrije trap van Cigarini kopte verdediger Luca Ceppitelli de 1-0 tegen de touwen. Lang kon Cagliari niet genieten van die voorsprong, want na een voorzet van Nainggolan dook Lautaro Martínez voor zijn man op bij de eerste paal en kopte hij zijn ploeg op 1-1. Maar nog voor rust hervond de nummer veertien van de Serie A de voorsprong: Leonardo Pavoletti volleerde knap raak na voorbereidend werk van Darijo Srna.

In het tweede bedrijf zocht Inter zonder succes naar de gelijkmaker. Martínez had het vizier in de vijftigste minuut niet op scherp staan en even later stond doelman Alessio Cragno in de weg bij een grote kans voor Matteo Politano. Elf minuten voor tijd knikte Martínez naast; een inzet van Borja Valero vloog net over het doel en doelman Cragno werkte een schot van Martínez tegen de paal. In de blessuretijd leek het nog erger te worden voor Inter, want Cagliari kreeg een penalty na een overtreding van Milan Skriniar op Kiril Despodov. Nicolò Barella faalde echter vanaf elf meter.