Son: ‘Ik vertelde hem dat graag terug wilde keren naar Duitsland’

Heung-min Son is momenteel een van de blikvangers bij Tottenham Hotspur. The Spurs namen de Zuid-Koreaanse aanvaller in 2015 over van Bayer Leverkusen, maar zijn eerste seizoen in Engeland verliep weinig voorspoedig. Het scheelde niet veel, of Son was na een jaar in Londen alweer teruggekeerd naar Duitsland.

“Ik was dicht bij een vertrek. Ik ben in die periode zelfs naar het kantoor van de manager gegaan en vertelde hem dat ik me niet op mijn gemak voelde en graag terug wilde keren naar Duitsland”, vertelt Son in gesprek met de London Evening Standard. Mauricio Pochettino wist de aanvaller echter op andere gedachten te brengen, waardoor hij toch bij Tottenham Hotspur besloot te blijven.

“De manager vertrouwde me en daar ben ik hem enorm dankbaar voor. We werken inmiddels al vier jaar samen en hij heeft mijn droom doen uitkomen, dus ik kan moeilijk uitleggen hoe dankbaar ik hem ben”, zo gaat de Zuid-Koreaanse aanvaller verder. Son, die eerder voor Hamburger SV en Bayer Leverkusen speelde, kwam tot dusver tot 174 wedstrijden in Engelse dienst, waarin hij goed was voor 63 doelpunten en 35 assists.

Komende zaterdag staat voor Tottenham Hotspur de derby tegen Arsenal op het programma. “De laatste twee wedstrijden verliepen niet zoals we gehoopt hadden, maar het is nu eenmaal gebeurd. Tegen Arsenal moeten we karakter tonen, dat is erg belangrijk voor de fans. Op dit moment ben ik de gelukkigste man ter wereld, het is fantastisch om in de Premier League te spelen. We moeten laten zien wat we kunnen, er komen nog tien wedstrijden. We proberen zoveel mogelijk punten te pakken en dan zien we wel wat er gaat gebeuren.”