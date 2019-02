‘Ontevreden Bale kan na Premier League ook terecht in Serie A’

Gareth Bale maakt een frustrerend seizoen door bij Real Madrid en volgens de laatste geruchten uit Spanje heeft de Welshman nog maar weinig aanspraak in de kleedkamer van de Koninklijke. Manchester United en Chelsea zouden inmiddels op het vinkentouw zitten om de aanvaller aankomende zomer terug te halen naar de Premier League, maar Bale lijkt het ook in de Serie A te kunnen proberen.

La Repubblica weet namelijk te melden dat AC Milan droomt van de komst van the Welsh Wizard. Aan een eventuele overstap van Bale naar het San Siro zitten echter nog wel wat haken en ogen: i Rossoneri kunnen zich pas in de strijd om de 29-jarige buitenspeler mengen als er Champions League-voetbal voor volgend seizoen afgedwongen wordt.

Milan staat momenteel op de vierde plaats in de Serie A en ligt zodoende op koers voor deelname aan het miljardenbal, al is de voorsprong op de achtervolgers minimaal. Bale verdient daarnaast naar verluidt om en nabij de twintig miljoen euro per jaar in het Santiago Bernabéu en de verwachting is dat hij niet al te veel wil inleveren als het van een vertrek uit Madrid komt. Milan kan hier echter niet aan voldoen en hoopt daarom met Bale in gesprek te kunnen gaan over zijn jaarlijkse gage.

Naast de ex-speler van onder meer Tottenham Hotspur denken de Milanezen overigens ook aan de komst van Radamel Falcao en Sergej Milinkovic-Savic. Eerstgenoemde komt in beeld als er aankomende zomer afscheid wordt genomen van Patrick Cutrone, terwijl voor Milinkovic-Savic meer clubs in de markt zijn. Goal brengt donderdagmiddag naar buiten dat Milan en Internazionale op dit moment de beste papieren voor de komst van de middenvelder van Lazio in handen hebben.