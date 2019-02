Rodgers staat voor terugkeer in Premier League na groen licht van Celtic

Brendan Rodgers staat voor een terugkeer in de Premier League. Celtic meldt dinsdagochtend via de officiële kanalen namelijk dat de 46-jarige oefenmeester groen licht heeft gekregen om met Leicester City in gesprek te gaan. Rodgers moet bij the Foxes de opvolger worden van Claude Puel, die afgelopen week op straat werd gezet na de 1-4 nederlaag tegen Crystal Palace.

Het contract van Rodgers bij Celtic liep nog tot medio 2021, maar de Schotse topclub is het met Leicester City klaarblijkelijk eens geworden over een compensatie. De Daily Mail schreef eerder deze week dat de huidige nummer twaalf van de Premier League een vergoeding van ruim 6,5 miljoen euro overhad voor de manager van Celtic. The Hoops zouden nu per direct afscheid nemen van Rodgers, want volgens de berichten zit hij komende woensdag al niet meer op de bank als de uitwedstrijd tegen Hearts op het programma staat.

John Kennedy neemt bij Celtic de honneurs waar als de koploper van de Schotse Premiership op bezoek gaat bij Hearts. Rodgers stond sinds de zomer van 2016 aan het roer bij the Hoops en kende in Glasgow een uitermate succesvolle periode. In de afgelopen twee seizoenen pakte de Noord-Ier met Celtic de zogenaamde treble in Schotland: tweemaal de landstitel, tweemaal de Schotse beker en tweemaal de League Cup.

Voor Rodgers betekent het naderende dienstverband bij Leicester City een terugkeer in de Premier League. De Noord-Ier werkte eerder bij Liverpool en Swansea City op het hoogste niveau van het Engelse voetbal. Rodgers stond eerder onder contract bij Reading, Watford en Chelsea, waar hij de Onder-23 en de Onder-18 onder zijn hoede had. Bij Leicester volgt hij Puel op, die sinds oktober 2017 aan het roer stond en afgelopen week ontslagen werd wegens de tegenvallende sportieve resultaten. De huidige twaalfde plaats in de Premier League voldoet niet aan de verwachtingen van de clubleiding.