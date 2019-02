Van der Meijde: ‘Hopen dat Ajax met meer dan vier goals verschil wint’

Ajax hoopt komende woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker revanche te nemen op Feyenoord voor de 6-2 competitienederlaag van een maand eerder. De Kuip is opnieuw plaats van handeling, al wensen Ajacieden Sjaak Swart, David Endt en Andy van der Meijde een heel andere uitkomst dan het vorige duel. Met dit Ajax-trio blikken we vooruit op de derde en laatste Klassieker van het seizoen.

Door Peter van Drunen

Tussen 1997 en 2003 nam Van der Meijde als speler deel aan zes Klassiekers, waarvan hij er slechts één wist te winnen. In De Kuip kwam de Ajacied nooit verder dan een gelijkspel. “Als je daar aan kwam rijden met de bus, was dat intimiderend. Iedereen schreeuwde en schold. Daarna kwamen we onder luid gefluit het veld op. Het gaf wel een kick. Dan dachten we: we knallen erop, maar het was vaak niks”, zegt Van der Meijde lachend in gesprek met DAZN. De voormalig aanvaller hoopt dat Ajax de passie en strijd laat zien die Feyenoord in eigen huis op de mat legt. “Als Ajax niet meegaat in het gevecht, dan verliezen ze ‘m weer”, voorspelt hij. Winnen met een verschil van meer dan vier doelpunten lijkt de oud-speler van onder meer Ajax, Everton en Internazionale een mooie vergeldingsactie.



In bovenstaande video blikken Ajax-iconen Sjaak Swart, Andy van der Meijde en David Endt uitgebreid vooruit op De Klassieker.

David Endt koestert juist mooie herinneringen aan wedstrijden tegen Feyenoord in De Kuip. “Voor mijn gevoel worden de mooiste Klassiekers in Rotterdam gespeeld”, zegt de voormalig teammanager van Ajax. “De ambiance is er wat steviger en er is een groot fanatisme bij het Rotterdamse publiek. Het stadion is het meest echte stadion van Nederland. Dat is een nationale voetbaltempel. Ja, als eerlijke Ajacied mag je erkennen dat Rotterdam ook zijn voordelen heeft.” Gevraagd naar zijn mooiste herinnering aan een Klassieker, benoemt Endt de editie in De Kuip van 1995 waar de Amsterdammers een 2-0 achterstand ombogen naar een 2-4 voorsprong.

Sjaak Swart, met achttien goals topscorer aller tijden in Klassiekers, verwacht dat Ajax wraak neemt en dat de Rotterdammers zichzelf in de vingers hebben gesneden. “Feyenoord heeft het zichzelf moeilijk gemaakt. Als Ajax de beker wint, zitten zij met de gebakken peren. Ze hadden het inderdaad beter op een akkoordje kunnen gooien”, zegt Swart met een knipoog.