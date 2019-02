Chelsea moet op de woensdag vooral vrezen voor belangrijke Eriksen

Na de verloren EFL Cup-finale tegen Manchester City, dat na strafschoppen aan het langste eind trok, wacht voor Chelsea woensdag een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. The Spurs leden afgelopen zaterdag een verrassende nederlaag tegen Burnley, waardoor men achterop raakte in de titelstrijd. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Stamford Bridge, woensdag vanaf 21.00 uur.

O Chelsea heeft slechts 1 van de laatste 32 thuiswedstrijden tegen Tottenham Hotspur verloren: 20 overwinningen, 11 remises. De enige nederlaag in deze reeks dateert wel van vorig seizoen, toen the Spurs met 1-3 te sterk waren voor de stadgenoot.

O Tottenham Hotspur heeft drie van de laatste vier competitieduels met Chelsea weten te winnen. Dat zijn evenveel overwinningen als in de twintig wedstrijden daarvoor: drie zeges, negen remises, acht nederlagen.

O Indien Tottenham Hotspur weet te winnen op Stamford Bridge, betekent dat de derde competitiezege op rij op Chelsea. De laatste keer dat the Spurs een dergelijke reeks neerzetten tegen the Blues, was toen er tussen maart 1961 en september 1965 vijf keer op rij werd gewonnen.

O De laatste keer dat Chelsea in één seizoen twee keer verloor van Tottenham Hotspur was in seizoen 1970/71.

O Alleen Arsenal (zestien punten in acht wedstrijden) was dit seizoen beter in Londense derby’s dan Tottenham Hotspur (vijftien punten in zes wedstrijden).

O Chelsea slaagde er in drie van zijn vier laatste competitiewedstrijden niet in om tot scoren te komen. De laatste drie duels van the Blues in de Premier League leverden maar liefst vijftien doelpunten op, met een 5-0 overwinning op Huddersfield Town en twee forse nederlagen tegen Bournemouth (4-0) en Manchester City (6-0).

O Tottenham Hotspur speelde dit seizoen in 27 competitiewedstrijden nog geen enkele keer gelijk. Alleen West Bromwich Albion (in seizoen 1919/20 29 duels) en Stoke City (in seizoen 1895/96 30 duels) bleven ooit langer in een jaargang zonder gelijkspel.

O Mauricio Pochettino stapte reeds vier keer als winnaar van het veld tegen Chelsea in de Premier League. Dat zijn meer overwinningen dan alle andere Tottenham-managers in het verleden bij elkaar opgeteld. De enige managers die met Tottenham Hotspur in de Premier League van Chelsea wisten te winnen, waren Martin Jol (één keer) en Harry Redknapp (twee keer).

O Harry Kane verloor drie van de laatste zeven competitiewedstrijden waarin hij tot scoren kwam. Van de eerste 76 Premier League-wedstrijden met een doelpunt van de spits, gingen er evenveel verloren (62 zeges, 11 remises, 3 nederlagen).

O Christian Eriksen speelde tot dusver zeventien competitiewedstrijden op woensdag, waarin hij betrokken was bij vijftien doelpunten: zeven treffers, acht assists. In januari 2017 fungeerde hij midweeks twee keer als aangever tegen Chelsea.