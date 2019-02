Slutsky prijst ‘held’ Scherpen: ‘Pas een paar dagen na deze tragedie’

Vitesse-trainer Leonid Slutsky heeft na afloop van de 0-3 overwinning op FC Emmen lovend gesproken over Kjell Scherpen. De achttienjarige keeper van Emmen verloor deze week zijn broer, maar besloot om zondag toch plaats te nemen tussen de palen. "Hij is een held door slechts drie dagen na zo'n tragedie te spelen", zei Slutsky na afloop in gesprek met FOX Sports.

De twintigjarige broer van de Emmen-doelman overleed afgelopen dinsdag, nadat hij ruim een maand in coma had gelegen na een hartstilstand. Voorafgaand aan het duel met Vitesse werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Jorg Scherpen. “Hij is een heel sterke jongen”, aldus Slutsky, die de keeper van Emmen nog opzocht voor de wedstrijd. “Ik zei tegen hem dat dit natuurlijk een enorme tragedie is, maar dat hij sterk moest zijn voor zijn broer.”

“Kjell is een speler met veel potentie: hij is pas achttien jaar oud en nu al een basisspeler in de Eredivisie. Hij moet denken aan zijn toekomst, ook al is dat heel moeilijk. Maar hij is geweldig gesteund vandaag”, ging de Russische trainer verder. “Het is een heldendaad dat hij heeft gespeeld. Het is pas een paar dagen na deze tragedie. Dit is alleen mogelijk voor een hele sterke jongen. Het zal heel moeilijk zijn geweest om vandaag te spelen, zeker gezien het feit dat hij pas achttien jaar oud is. Een jongen van twintig jaar oud die sterft... Soms is het onmogelijk om te geloven in iets.”

Vitesse won met 0-3 door goals van Mohammed Dauda, Martin Ödegaard en Navarone Foor. "We hadden het er heel moeilijk mee en we zagen ook wat voor impact dat op Kjell heeft", aldus Emmen-trainer Dick Lukkien. "Je voelt ook tijdens de wedstrijd dat anders is dan normaal, ook in het stadion. Dat heeft ongetwijfeld meegespeeld, maar ik wil het niet als excuus gebruiken. We hebben geprobeerd om vandaag te antwoorden, maar het was niet genoeg om een goed resultaat te behalen."