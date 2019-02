Lof voor Messi: ‘Er was een speler van een andere planeet die het anders wilde’

Sevilla ging zaterdagmiddag in eigen stadion met 2-4 onderuit tegen koploper Barcelona. Met drie doelpunten en een assist was een buitenaardse Lionel Messi de grote man aan de zijde van de Catalanen. In het kamp van Sevilla klonk na de wedstrijd vooral ontzag voor de Argentijnse superster, die het verschil maakte in het Ramón Sánchez Pizjuán.

“We stonden tegenover een van de beste ploegen ter wereld, met de de beste speler ter wereld in de gelederen. Messi lijkt het tegen ons altijd goed te doen”, zo tekenden verschillende Spaanse media op uit de mond van Sevilla-trainer Pablo Machin. In 20 van de laatste 21 ontmoetingen met los Rojiblancos was Messi goed voor minimaal één doelpunt: 21 doelpunten en 13 assists. De Argentijn tekende in Andalusië tevens voor de vijftigste hattrick in zijn carrière.

“Al met al draait het allemaal om het resultaat en wat dat betreft had er andermaal meer ingezeten”, vervolgt de oefenmeester. Via Jesús Navas en Gabriel Mercado kwam Sevilla tot twee keer toe op voorsprong tegen Barcelona. Messi trok de stand tweemaal gelijk en zette de Catalanen vijf minuten voor tijd op een 2-3 voorsprong. Door een doelpunt van Luis Suárez, op aangeven van Messi, in blessuretijd vertrok Barcelona uiteindelijk met een 2-4 overwinning uit Sevilla.

“Het is iets waar we aan moeten werken, ik vertel mijn spelers constant dat we tot de laatste minuut een kans op een doelpunt hebben”, zo concludeert Machin. Ook Wissam Ben Yedder laat zich via Twitter lovend uit over Messi. “In deze wereld, hadden we wellicht deze wedstrijd gewonnen… Maar er was een voetballer van een andere planeet die het anders wilde. Trots op het elftal, we geven nooit op. Vamos Sevilla.”