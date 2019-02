Padt verklaart flater: ‘Als ik hem had doorgelaten, had ik dit nooit gezegd’

De ontmoeting tussen NAC Breda en FC Groningen in de Eredivisie eindigde zaterdag in een doelpuntloos gelijkspel, maar een misstap van Sergio Padt leidde bijna de 1-0 in. De doelman van de noorderlingen liet zomaar een bal los en volgens de thuisploeg ving hij het leer vervolgens achter de doellijn weer op. De arbitrage oordeelde echter dat de bal niet over de lijn was gegaan. Na afloop legde Padt uit wat er was voorgevallen.

“Als ik hem had doorgelaten, had ik dit nooit gezegd en gebruikt als excuus, maar ik werd verblind door het licht van het stadion”, vertelde de doelman in gesprek met RTV Noord. “Gelukkig herpakte ik me want ik hield de bal zeker op of voor de lijn tegen.” FC Groningen vertrok zodoende met een punt uit Breda. “Het is toch weer een puntje. We hebben echt een aardige reeks na de winterstop.”

De ploeg van Danny Buijs won vier van de zes wedstrijden in het nieuwe kalenderjaar en verloor alleen met minimaal verschil van koploper PSV (2-1). “Deze wedstrijd verdiende geen winnaar. Het was een heel slechte wedstrijd”, gaf de oefenmeester van Groningen te kennen. “We hebben weinig weggegeven. Als er dan niet meer in zit, moet je met een punt tevreden zijn.”

Mike te Wierik was realistisch na de remise en kon leven met het punt. “We hebben weer de nul gehouden, daar kunnen we ons aan vasthouden. Het was lekker geweest als Ritsu Doan in de laatste minuut die kans maakt, maar het was van beide kanten niet groots en daarom vind ik een gelijkspel terecht”, erkende de captain in gesprek met de regionale omroep.