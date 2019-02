Eredivisie-revelatie ziet stap hogerop zitten: ‘Feyenoord is een mooie club’

Jerdy Schouten is dit seizoen een van de revelaties van de Eredivisie. De 22-jarige middenvelder van Excelsior wordt sinds zijn sterke optreden tegen Feyenoord (2-1 zege), op 3 februari, bewierookt door analisten en lijkt klaar voor een stap hogerop. Hoewel hij ervoor open lijkt te staan, zegt Schouten dat hij nog niets heeft vernomen over concrete belangstelling.

Schouten, afgelopen zomer door Excelsior overgenomen van Telstar, geeft bij FOX Sports aan dat alles via zijn zaakwaarnemer gaat. "Ik heb met mijn zaakwaarnemer afgesproken dat ik niets wil horen tot iets concreet is", reageert Schouten, wanneer verslaggever Hans Kraay junior hem in verband brengt met stadsgenoot Feyenoord.

"Ik denk dat elke speler open staat voor een hogere club, toch? Feyenoord is een mooie club, maar er zijn nog meer mooie clubs", geeft hij aan na de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-0). Schouten houdt echter niet van geruchten over clubs met interesse, of over clubs die mogelijk naar hem informeren. "Dan ga ik er misschien alleen maar over nadenken. Daar heb ik geen zin in."

Eerder deze maand stelde Rafael van der Vaart bij Studio Voetbal dat Ajax en Feyenoord er goed aan zouden doen om Schouten een 'vijfjarig contract' te geven en hem vervolgens nog een jaar te verhuren aan Excelsior. Tafelgenoot Kees Jansma was het ermee eens dat Schouten een stap hogerop kan zetten, 'naar AZ of zo'. Schouten zei zelf 'trots' te zijn op de complimenten.