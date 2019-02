Ontketende Krzysztof Piatek blijft scoren voor opstomend AC Milan

AC Milan heeft vrijdagavond de druk op Internazionale maximaal opgevoerd. I Rossoneri wonnen in eigen huis met overtuigende cijfers van Empoli (3-0) en hebben nu nog maar een punt minder dan de op de derde plaats bivakkerende stadsgenoot. Inter heeft zondagavond de lastige uitwedstrijd tegen Fiorentina op het programma staan en zou in Florence weer uit kunnen lopen naar vier punten.

Milan deed vorig weekend al goede zaken door van directe concurrent Atalanta te winnen en net als tijdens die wedstrijd in Bergamo was er opnieuw een hoofdrol voor nieuwkomers Lucas Paquetá en Krzysztof Piatek. Eerstgenoemde dacht na tien minuten spelen op aangeven van Ricardo Rodríguez voor de openingstreffer te zorgen, maar de goal van Paquetá werd na raadpleging van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

De thuisploeg moest zodoende tot vlak na de rust wachten op de eerste treffer van de avond en op aangeven van Hakan Çalhanoglu was het nu wel raak via Piatek, die alweer zijn vijfde goal in vijf Serie A-wedstrijden in het rood-zwart maakte. Een paar minuten later lag de bal na een fraaie lob van Franck Kessié opnieuw in het net en zodoende was er met nog veertig minuten te gaan geen vuiltje aan de lucht voor Milan.

Samu Castillejo maakte er vervolgens 3-0 van en dat bleek ook de eindstand. De voor Paquetá ingevallen Fabio Borini wist een dikke tien minuten voor het einde van de wedstrijd nog wel te scoren, maar deze goal werd na ingrijpen van de VAR eveneens afgekeurd wegens buitenspel. Milan heeft op dit moment vier punten meer dan nummer vijf AS Roma, al hebben de Romeinen nog wel een wedstrijd te goed.