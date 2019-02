Guardiola: ‘Aan de zijkanten behoort hij tot de beste spelers ter wereld’

Voor Manchester City staat komende zondag de finale van de EFL Cup op het programma. Op Wembley strijden the Citizens met Chelsea om de eerste echte prijs van het seizoen. Manchester City won afgelopen woensdag in de Champions League met 2-3 van Schalke 04, mede dankzij een doelpunt van Leroy Sané. Op de persconferentie in aanloop naar de EFL Cup-finale laat Josep Guardiola zich lovend uit over de Duitse vleugelaanvaller.

De Spanjaard krijgt de vraag of hij Sané vergelijkt met David Silva en Bernardo Silva, die in het verleden als vleugelaanvaller speelden en inmiddels een meer centrale positie hebben. “Hij is nog niet klaar om in het centrum te spelen, dan moet je heel goed de ruimtes controleren. Misschien dat hij dat ik de toekomst wel kan”, zo reageert Guardiola. “Aan de zijkanten behoort hij tot de beste spelers ter wereld. Ik gebruik hem het liefst waar hij het best is, want hij is een fantastische speler.”

“Ik zeg niet dat hij niet in het centrum kan spelen, maar op dit moment hebben we betere spelers voor die positie”, vervolgt de Spanjaard. De 23-jarige Sané was dit seizoen tot dusver goed voor 13 doelpunten en 14 assists in 33 wedstrijden. Terwijl Manchester City komende zondag op Wembley tegenover Chelsea staat in de finale van de EFL Cup, neemt titelconcurrent Liverpool het op Old Trafford op tegen Manchester United. “Ik denk dat we ons tijdens die wedstrijd zullen omkleden.”

“Chelsea heeft geweldige spelers, die ook hun trots hebben. Ik was blij toen we hen met 6-0 versloegen, maar nu had ik gewenst dat we niet dat resultaat hadden behaald. Ze zullen erop gefocust zijn om ons te verslaan”, zo tekent Goal op uit de mond van Guardiola. Zijn collega Maurizio Sarri staat momenteel onder druk bij Chelsea. “In mijn eerste jaar heeft de club nooit aan mij getwijfeld. Ik ben in de media nooit in de positie geweest dat ik ontslagen zou worden. Antonio Conte won met Chelsea de titel, verloor twee wedstrijden en stond direct onder druk. Ik dacht: wow. Ik heb Sarri heel hoog zitten.”