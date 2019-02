Wijnaldum ziet Solskjaer-effect: ‘Ze hebben de problemen achter zich gelaten’

Liverpool reist zondag af naar Old Trafford voor de kraker tegen rivaal Manchester United. Voor the Reds staat er vier dagen na het Champions League-duel met Bayern München dus weer een topwedstrijd op het programma. Georginio Wijnaldum hoopt met zijn ploeg landskampioen van Engeland te worden, maar weet dat hij in Manchester een team met vertrouwen treft. "Sinds United een nieuwe manager heeft, zitten ze echt in een flow", laat de Rotterdam weten aan Goal.

In december won Liverpool in eigen stadion met 3-1 van the Red Devils. Wijnaldum verwacht dat het er komende zondag anders aan toe zal gaan. "Het zal een heel andere wedstrijd worden", aldus de middenvelder, die een ander Manchester United ziet sinds Ole Gunnar Solskjaer het stokje heeft overgenomen van de ontslagen José Mourinho. "Ze hebben goede wedstrijden gespeeld en veel gewonnen. Dat zorgt voor veel vertrouwen binnen een team. Daarnaast is het een thuiswedstrijd voor hen en hebben ze alle problemen achter zich gelaten. Het wordt een lastige wedstrijd voor ons.”

De 28-jarige Oranje-international ging ook in op het gelijkspel tegen Bayern München (0-0) van dinsdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. "Ik denk dat het een goed resultaat is voor beide teams", vervolgt Wijnaldum. "Veel teams zullen een gelijkspel op Anfield zien als een goed resultaat. Ik vind het geen slechte uitslag voor hen, maar zeker ook niet voor ons". Op woensdag 13 maart wordt de return afgewerkt op Duitse bodem. "Het is een voordeel dat Bayern twee keer moeten scoren als wij een doelpunt maken, maar aan de andere kant spelen zij natuurlijk thuis."

Wijnaldum is bezig aan zijn derde seizoen bij Liverpool en is inmiddels niet meer weg te denken uit het elftal van manager Jürgen Klopp. Dit seizoen speelde de oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV 23 wedstrijden in de Premier League en miste hij nog geen duel in de Champions League.