VIDEO - De treffers van Veltman en Traoré in het besloten duel van Ajax

Ajax speelde dinsdagmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen AZ. De ploeg van Erik ten Hag was met 0-3 te sterk op het AFAS Trainingscomplex, waar geen toeschouwers welkom waren. Joël Veltman opende de score, waarna Lassina Traoré tweemaal toesloeg. De samenvatting van de wedstrijd is te zien in onderstaande video.