Nederlandse Eredivisie-talenten behoren tot meest ervaren tieners in Europa

Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Sepp van den Berg, Kik Pierie en nog een aantal Nederlandse talenten behoren tot de meest ervaren spelers in Europa uit hun geboortejaar, zo blijkt uit berekeningen van CIES Football Observatory. De Ligt, geboren in 1999, moet alleen AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma voor zich dulden. Verschillende Nederlandse talenten zijn terug te vinden in de top twintig van meest ervaren spelers uit hun leeftijdscategorie.

CIES heeft onderzoek gedaan naar de twintig meest ervaren talenten uit 22 Europese competities per de geboortejaren 1998, 1999, 2000 en 2001. Daarbij is rekening gehouden met het niveau van de competities waarin de spelers hun wedstrijden afwerken en de sterkte van het team waarin zij spelen. Het onderzoeksbureau heeft zijn berekeningen gedaan over de periode februari 2017 tot aan begin 2019.

In het geboortejaar 2001 staat PEC Zwolle-verdediger Van den Berg hoog op de lijst: slechts drie spelers hebben volgens de berekeningen meer ervaring: Bryan Gil (Sevilla), Benoit Badiashile (AS Monaco) en William Saliba (Saint-Étienne). De Nederlandse talenten Gravenberch (Ajax), Myron Boadu en Kenzo Goudmijn (beiden AZ) staan ook in de top twintig van spelers die geboren zijn in 2001.

Pierie vindt boven zijn naam alleen Ryan Sessegnon (Fulham) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund) terug in de lijst van spelers uit 2000. De Heerenveen-verdediger blijkt net wat meer ervaring te hebben dan Vinícius Junior van Real Madrid. Ook Ludovic Reis (FC Groningen) en Mitchell Bakker (Ajax) scoren hoog. Naast de negentienjarige Ajax-aanvoerder De Ligt blijkt ook Justin Kluivert al flink ervaren voor spelers uit 1999. De buitenspeler van AS Roma staat op de zesde plaats.

Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé heeft van alle spelers die geboren zijn in 1998 de meeste kilometers op de teller, voor Houssem Aouar van Olympique Lyon. Teun Koopmeiners (AZ) en Rick van Drongelen (Hamburger SV) zijn de enige Nederlanders op de lijst van het jaar ’98.