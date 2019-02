‘Het is absoluut de zwaarst mogelijke tegenstander die we konden loten’

Niko Kovac verwacht een moeilijke tweestrijd met Liverpool in de achtste finales van de Champions League. De trainer van Bayern München denkt dat zijn ploeg het niet slechter had kunnen treffen toen de Duitse grootmacht gekoppeld werd aan de Engelsen. "We willen ons echter niet verstoppen."

Dinsdagavond neemt Bayern het op Anfield op tegen Liverpool en Kovac verwacht een open wedstrijd. "Het zal zeker geen 0-0 blijven", zegt de Kroaat op de afsluitende persconferentie voor het treffen. "Wij willen ons niet verstoppen en gaan aanvallen. Dat zal Liverpool ook gaan doen. Hoe we precies zullen spelen, dat gaan we morgen zien. Maar we hebben al zeker een idee."

De trainer van der Rekordmeister zegt veel respect te hebben voor de Engelse opponent. "Dat zullen ze echter ook voor ons hebben. Liverpool is absoluut de zwaarst mogelijke tegenstander die we konden loten. We kijken uit naar het spelen van zo’n grote wedstrijd op zo’n mooi podium." Vorig seizoen behaalde Liverpool de finale van het miljardenbal, waarin Real Madrid met 3-1 te sterk bleek.

Mats Hummels komt bij Liverpool zijn oude trainer Jürgen Klopp tegen. De Bayern-verdediger werkte bij Borussia Dortmund met de oefenmeester samen. "Ik weet hoe goed georganiseerd zijn ploegen spelen", spreekt de Duits international uit ervaring. "We moeten dapper zijn en ons niet overgeven als Liverpool ons onder druk zet. Het zal niet gemakkelijk worden, maar we moeten, met én zonder bal, met het hart spelen", besluit Hummels.