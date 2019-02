De Graafschap versterkt zich per direct met achtvoudig Zweeds international

Nabil Bahoui maakt het seizoen af bij De Graafschap. De aanvallend ingestelde Zweed komt over van het Zwitserse Grasshoppers, waar hij begin deze maand uit zijn contract liep. In het verleden kwam de 28-jarige linksbuiten acht keer uit voor het nationale elftal van Zweden.

De Doetinchemmers zijn in hun nopjes met de komst van Bahoui, die heeft getekend tot het einde van het seizoen. “Met Nabil halen wij een buitenkansje in huis. Wij wisten dat zijn contract in Zwitserland op 1 februari is ontbonden en hebben direct gereageerd”, reageert manager voetbalzaken Peter Hofstede op de clubwebsite van De Graafschap. “Hij heeft ruime internationale ervaring, is fysiek sterk en ziet het spel goed. Een speler die niet alleen kan scoren, maar ook de nodige assists geeft”, voegt manager voetbalzaken Peter Hofstede toe.

Bahoui maakte in het verleden vooral indruk als speler van AIK. Als speler van de Zweedse club kwam hij tussen 2014 en 2015 tot acht interlands voor zijn land. Na anderhalf seizoen onder contract te hebben gestaan bij Hamburger SV, destijds nog actief in de Bundesliga, trok Bahoui in 2017 naar Grasshoppers. Mocht Bahoui bevallen, dan heeft De Graafschap een optie om hem na dit seizoen voor nog een jaar vast te leggen.