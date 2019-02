‘Snoepzege’ op Ajax werkte averechts: ‘De spelers waren niet zoals ik ze ken’

Heracles Almelo haalde zaterdag flink uit thuis tegen Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Frank Wormuth zegevierde met liefst 6-0 over de bezoekers uit Limburg en zo kreeg de verrassende 1-0 zege op Ajax van een week geleden nog meer cachet. “Tegen Ajax waren het snoeppunten, die punten pak je niet zo makkelijk. Als je vandaag zou winnen, dan pas had je een goed gevoel van Ajax overgehouden en dat hebben we gedaan”, vertelde Brandley Kuwas na afloop aan RTV Oost.

Halverwege het duel in het Polman Stadion had waarschijnlijk niemand een 6-0 overwinning voor Heracles kunnen voorspellen. Na de eerste treffer van Adrián Dalmau, na 52 seconden, hielden de teams elkaar in evenwicht en had Fortuna zo nu en dan uitzicht op een doelpunt, maar Janis Blaswich hield zijn doel schoon. In de tweede helft liep Heracles flink uit, waardoor Wormuth geen klachten over het aanvallende spel had. “In de eerste helft was ik minder tevreden, vooral over wat we verdedigend lieten zien. We gaven de tegenstander veel te veel ruimte”, vertelde de oefenmeester aan de NOS.

“Ik heb tegen de jongens gezegd dat we zo niet verder konden spelen. Of dat te maken heeft met Ajax? Ja, de euforie was zeer groot toen wij Ajax versloegen”, erkende Wormuth. “Daardoor waren de spelers op de trainingen niet zo gefocust als ik ze ken. En daardoor waren we in de eerste helft ook niet zo sterk in verdedigend opzicht.” Kuwas deelt de mening van Wormuth. “De eerste 25 minuten heb ik ook genoten, maar daarna zakten we wat in. Vanuit daar hebben we het de tweede helft gewoon heel goed opgepakt en hebben we goed druk gezet. Ik vind dat we de tweede helft gewoon echt heel goed hebben gespeeld.”

Niet Adrián, die liefst vier keer scoorde, maar Kuwas was in de optiek van Wormuth de beste man aan de kant van Heracles. “De doelpunten waren stuk voor stuk fantastisch. Maar ik zie méér dan alleen die doelpunten. Kuwas was geweldig, dat is heel belangrijk. Hij bood ons al die kansen om uit te scoren. Voor mij is hij dan ook de man van de wedstrijd.” Adrián zal het duel met Fortuna waarschijnlijk nooit meer vergeten. “Maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Ik ben blij dat we dit de supporters hebben kunnen bieden. Het is een mooie overwinning voor het team en de supporters”, vertelt hij op de clubsite.

“Mijn vier goals waren allemaal erg verschillend en even belangrijk, maar ik denk dat ik de derde het mooist vond”, vertelt Adrián desgevraagd. “Ik startte op eigen helft en kreeg de bal aangespeeld van Mohammed Osman en tikte hem achter mijn standbeen tussen de verdedigers door. Toen stond ik oog in oog met de doelman en voor mij was er eigenlijk maar één optie: die bal stiften. Dat pakte gelukkig goed uit.”