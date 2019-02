Guardiola onderschat derdedivisionist niet: ‘Op sommige gebieden zijn zij beter’

Manchester City is nog in de race voor het kampioenschap, de Champions League, de League Cup en de FA Cup. Zaterdagavond zal de ploeg van manager Josep Guardiola in de vijfde ronde een bezoek brengen aan Newport County, de nummer vijftien van de League One. Guardiola waakt voor onderschatting tegen de nietige club uit Wales, die al voor twee verrassingen wist te zorgen. "Op sommige gebieden is Newport County beter dan wij", beweert de Spanjaard tijdens het perspraatje voor het bekerduel.

Guardiola laat merken dat hij de tegenstander uitstekend heeft geobserveerd. "Ze zullen de ballen achter onze verdediging proberen te leggen om zo in het zestienmetergebied te komen", tekent Sky Sports op uit de mond van de manager. "Beide spitsen zijn sterk en kunnen een doelpunt maken. Vooral in onze eigen zestien zullen we lijden, omdat zij fysiek sterker zijn dan wij. Op sommige gebieden is Newport County dus beter dan wij", vervolgt Guardiola.

De wedstrijd wordt zaterdagavond (18.30 uur) gespeeld in Rodney Parade. Newport County deelt dat stadion met rugbyclubs Newport Gwent Dragons en Newport RFC. Het veld zal er in Wales dus niet al te best bij liggen, maar ook daar is Guardiola op voorbereid. "We hebben deze situatie op ons eigen trainingscomplex nagebootst en mijn spelers kunnen dat aan. We hebben ook op Wembley tegen Tottenham Hotspur gespeeld, toen er twee dagen eerder een NFL-wedstrijd was", relativeert de trainer.

Daarnaast hoeven de supporters in Newport niet te rekenen op de B-keus van Manchester City. "We gaan met een sterk team spelen. We hebben een aantal blessures, maar de selectie is grotendeels fit. Natuurlijk gaan spelers minuten maken, die afgelopen weekend niet hebben gespeeld. Ik ga de best mogelijke ploeg opstellen", sluit Guardiola af. Newport County wist in de strijd om de FA Cup al af te rekenen met Premier League-club Leicester City en Middlesbrough uit de Championship. Manchester City versloeg Rotherham United en Burnley met grote cijfers.