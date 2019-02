Van Bronckhorst start weekend met ‘domper’: ‘Valverde heeft verlengd bij Barça’

Giovanni van Bronckhorst zegt nog niets te weten over een eventuele nieuwe club. Eerder dit jaar werd bekend dat de coach Feyenoord na dit seizoen gaat verlaten, maar een nieuwe aanbieding heeft hij nog niet op zak. Dat liet Van Bronckhorst vrijdagmiddag weten tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel van aanstaande zondag met FC Groningen.

De oefenmeester vertelde geen haast te hebben bij het nemen van een beslissing over zijn toekomst. “Er zit voor mij geen druk achter. Ik heb de luxe dat ik aan het einde van het seizoen kan kijken wat mijn gevoel is”, tekende RTV Rijnmond op. “Ik heb op dit moment nog geen concrete aanbiedingen gekregen”, voegde Van Bronckhorst daar nog aan toe.

Hij refereerde op het perspraatje met een knipoog naar contractnieuws uit Spanje. “Valverde heeft zijn contract verlengd als hoofdtrainer bij Barcelona, het weekend begint met een domper”, grapte Van Bronckhorst. In het verleden kwam de voormalig international uit voor de club uit Catalonië.

Feyenoord kan in Groningen niet beschikken over Ridgeciano Haps en Tyrell Malacia. Beiden zijn op de weg terug, maar de wedstrijd van zondag komt nog te vroeg. Sam Larsson is er wel bij, ondanks dat hij deze week nauwelijks meetrainde met de Rotterdammers.

Van Bronckhorst spreekt de hoop uit dat zijn team niet opnieuw terugvalt in niveau, zoals gebeurde tegen Excelsior. Dat duel ging verloren, terwijl een week eerder Ajax met goed spel over de knie werd gelegd. “Dat zal zondag niet zo zijn. De ploeg is getergd en we halen in Groningen vaak een goed resultaat.”