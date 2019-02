Dortmund baalt na forse nederlaag: ‘Dat is moeilijk te accepteren’

Borussia Dortmund ging woensdagavond hard onderuit op bezoek bij Tottenham Hotspur (3-0). De kwartfinales van de Champions League zijn ver weg voor de Duitse topclub. Toch weigeren die Borussen de strijd op te geven, al kwam de oorwassing op Wembley hard aan bij trainer Lucien Favre. "We speelden een goede eerste helft, maar gaven de openingstreffer vlak na rust cadeau. Daarna hadden we moeite met het creëren van kansen. Na de eerste helft is dit resultaat lastig te accepteren", liet de Zwitser weten op de persconferentie na afloop van de wedstrijd.

De spelers van Borussia Dortmund zochten na de wedstrijd naar een verklaring. "We hebben het lastig tegen fysiek sterke teams en kunnen weinig tegen ze inbrengen. Daarnaast hebben we simpelweg niet goed verdedigd", aldus doelman Roman Bürki tegenover DAZN. "De details waren doorslaggevend", voegde Mario Götze daar aan toe in gesprek met hetzelfde medium. "Dit is ontzettend bitter, we waren niet goed genoeg. We willen grote dingen bereiken, maar dat lukt gewoon niet. Nu moeten we onszelf bij elkaar rapen en onze rug rechten."

Voor jongeling Jadon Sancho werd het duel met Tottenham Hotspur een minder fijne thuiskomst. De achttienjarige vleugelaanvaller werd geboren in Londen en speelde bij Watford en Manchester City. "Ik ben blij dat ik thuis ben en hoopte dat ik de mensen hier wat heb laten zien", tekende BT Sport op uit de mond van Sancho. "In de eerste helft speelden we prima, maar na de pauze verloren we de focus en concentratie. We moeten de hele wedstrijd scherp blijven. Voor de tweede helft heb ik eigenlijk geen woorden. We hebben ons best gedaan, maar Tottenham bleek de betere ploeg."

Als vanzelfsprekend was de sfeer bij de thuisploeg een stuk beter. Jan Vertonghen was in de tweede helft goed voor een doelpunt en assist. "Ik moest even wachten op de doellijntechnologie, maar gelukkig kon ik de treffer vieren. We konden Dortmund na de rust in toom houden en hebben de wedstrijd gekanteld", aldus de verdediger tegenover BT Sport. Ploeggenoot Heung-min Son is echter nog op zijn hoede voor de return. "We zijn nog niet klaar en moeten ons richten op de tweede wedstrijd", tekende hetzelfde medium op uit de mond van de Zuid-Koreaan.