‘We volgen Matthijs de Ligt al enige tijd, we zijn weg van hem’

Josep Maria Bartomeu heeft zich woensdagavond wederom uitgelaten over Matthijs de Ligt. De voorzitter van Barcelona erkent in een interview met radiozender Radio Kanal Barcelona dat de negentienjarige verdediger annex aanvoerder van Ajax een voetballer is wiens verrichtingen door de Catalanen in de gaten worden gehouden. Bartomeu gaf enkele dagen geleden al aan dat zaakwaarnemer Mino Raiola geen obstakel hoeft te zijn.

“We volgen Matthijs de Ligt al enige tijd, een voetballer waar we weg van zijn”, erkende Bartomeu. “Maar Barcelona beschikt al over voetballers met veel capaciteiten. We zijn onder de indruk van de manier waarop hij speelt. Maar er speelt niets. We hebben Jean-Clair Todibo van Toulouse aangetrokken. Een jonge verdediger uit de Franse school. Over een jaar kunnen we over centrale verdedigers met perspectief beschikken.”

Bartomeu wilde niet zeggen of hij al heel zijn leven lang fan van Ajax is. “Ik praat nooit over andere clubs, ik ben fan van Barcelona. Ik houd er niet van over andere clubs te praten. Maar de culés moeten goed gaan letten op Frenkie de Jong”, benadrukt de sportbestuurder. “Ik denk dat hij geschiedenis kan schrijven in het shirt van Barcelona. Hij is een aanstormend talent, al heeft hij nu, voor zover ik heb begrepen, een wat mindere periode.”

“Het was De Jong die per se naar Barcelona wilde komen.” Ofschoon Bartomeu samen met enkele bestuursleden naar Amsterdam vloog om zich van de komst van de middenvelder te verzekeren, doet hij dat af als teamwork. “Mijn aanwezigheid was niet doorslaggevend. Het was het werk van heel de club en zoals altijd, teamwork.” Het contract van De Ligt met Ajax loopt medio 2021 ten einde. Juventus lijkt op dit moment de meest voor de hand liggende bestemming voor de verdediger.