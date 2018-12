Eljero Elia weet verschil niet te maken in eerste optreden sinds 3 november

Medipol Basaksehir en Galatasaray hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. Het werd 1-1, waardoor koploper Basaksehir een voorsprong van acht punten heeft op nummer twee Galatasaray. Eljero Elia maakte voor de thuisploeg zijn eerste minuten na vijf opeenvolgende officiële wedstrijden uit de selectie te zijn gelaten. Galatasaray, Kasimpasa en Antalyaspor hebben allemaal 26 punten; de laatstgenoemde club komt zondag nog in actie.

Fatih Terim kon tegen Basaksehir zijn tweehonderdste competitiezege boeken als trainer van Galatasaray. Het begin was echter voor de thuisploeg, die na zeventien minuten de eerste slag uitdeelde. Basaksehir, met Elia aanvankelijk op de bank, kwam op voorsprong via Irfan Kahveci. Buiten het strafschopgebied kapte de middenvelder zijn bewaker uit, alvorens een droge knal richting doel af te vuren. Doelman Fernando Muslera stond als aan de grond genageld. Lang hoefde Galatasaray echter niet te wanhopen, want arbiter Ümit Öztürk kende de bezoekers een penalty toe na een halfuur.

Doelman Mert Günok van Basaksehir vergreep zich aan Badou Ndiaye en zodoende mocht Eren Derdiyok aanleggen vanaf elf meter. Hoewel Günok in de goede hoek zat, was de bal buiten zijn bereik: 1-1. Galatasaray had op dat moment liefst zes van de laatste elf schoten op doel omgezet in een treffer, al was het de eerste rake penalty van het seizoen voor Cim Bom. Halverwege de tweede helft maakte Elia zijn entree als invaller. Het waren zijn eerste speelminuten sinds 3 november, maar de Nederlander wist het verschil niet te maken.

Konyaspor - Kasimpasa 3-2

Voorafgaand aan de kraker tegen Galatasaray kreeg Basaksehir goed nieuws te horen, want Kasimpasa leed tegen Konyaspor de tweede competitienederlaag op rij. Kasimpasa liet zodoende na om de koploper te naderen tot vier punten. Alle goals vielen na rust: in de 47ste minuut liet Veysel Sari zich aftroeven door Adis Jahovic, die de 1-0 maakte, en daarna kantelde Mbaye Diagne de wedstrijd voor Kasimpasa met twee doelpunten binnen vier minuten. De bezoekers roken de zege, maar kregen uiteindelijk niets. Dankzij opnieuw een treffer van Jahovic en een door Moryké Fofana afgeronde scrimmage won Konyaspor met 3-2.