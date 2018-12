‘Ik win de Premier League misschien liever dan de Champions League’

Olivier Giroud maakte in januari de overstap van Arsenal naar Chelsea en won sindsdien de FA Cup met the Blues. De aanvaller hoopt echter niet dat het daarbij blijft, want in een interview met The Guardian vertelt hij dat hij mikt op het kampioenschap. “De Premier League winnen is mijn laatste droom als voetballer, misschien win ik die nog liever dan de Champions League.”

“Want”, zo gaat Giroud verder, “ik weet hoe zwaar het is om deze competitie te winnen. Ik heb ploeggenoten die de Premier League hebben gewonnen, dus ik ben enigszins jaloers. Ik wil dat het gebeurt. Ik weet dat we van Wolverhampton Wanderers hebben verloren (2-1, red.), maar we hebben ook Manchester City verslagen. Dus je hoeft er nog niet op te rekenen dat ik mijn droom opgeef. Ik wil in ieder geval zonder spijtgevoelens eindigen.”

De 32-jarige Giroud heeft niet altijd een basisplaats op Stamford Bridge en scoorde ‘pas’ tien keer in het eerste elftal. Desondanks heeft de linkspoot het goed naar zijn zin bij de Londense club en heeft hij het gevoel dat hij er al ‘jaren’ actief is, zo geeft hij aan. Ofschoon Giroud dus niet altijd op het startformulier staat, blijft hij mentaal sterk: “Ik weet wanneer ik goed speel of niet, dus ik heb de mensen er niet voor nodig om mij dat te vertellen.”

“Voor mij omvat de mentale weerbaarheid tachtig procent van de kwaliteiten van een sportman. Als je die mentale sterkte niet hebt, dan kun je niet succesvol zijn, want talent alleen is niet genoeg. Ik speel met veel spelers die beter zijn, dus dan moet je sterk zijn.” Giroud heeft in zijn loopbaan meerdere keren het verwijt gekregen te weinig te scoren. Zo won hij het WK met Frankrijk, maar bleef de 87-voudig international droogstaan.

Giroud haalt er zijn schouders over op: “Als spits is het natuurlijk frustrerend, maar als je Harry Kane vraagt om zijn zes doelpunten in te leveren voor de eindzege op het WK, dan zou hij zeggen: ‘ja, natuurlijk, neem de Gouden Schoen er ook maar meteen bij’. Als niet Kylian Mbappé, maar ik had gescoord tegen Peru, hadden we misschien niet gewonnen. Het was het lot. Het (de nul doelpunten op het WK, red.) zal altijd een klein steekje in mijn hart blijven, maar ik weet wat mijn waarde is geweest voor de Franse ploeg.”