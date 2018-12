Ten Hag over mogelijke terugkeer: ‘Ik ben heel gelukkig bij Ajax’

Ajax-trainer Erik ten Hag koos voor een ietwat verrassende opstelling voor de wedstrijd tegen Bayern München van woensdagavond: Lasse Schöne wordt vervangen door Maximilian Wöber, waardoor Daley Blind op het middenveld speelt. Voorafgaand aan het afsluitende groepsduel van de Champions League legt de trainer zijn beweegredenen uit voor de camera van Veronica.

Ten Hag spreekt van 'de variant met Dusan Tadic in de spits'. "Dat betekent dat we ook vrij klein zijn. En we hebben ook lengte op het veld nodig." Het is volgens Ten Hag zaak om veel in balbezit te zijn tegen Bayern. De Duitsers zullen de bal 'graag' willen hebben, vermoedt hij. "Ze hebben er een hekel aan om er achteraan te lopen. Dus we moeten heel erg goed zijn aan de bal en veel diepte in ons spel hebben."

In de eerste wedstrijd tussen beide clubs, begin oktober in de Allianz Arena, pakte Ajax een punt (1-1). Volgens Ten Hag heeft zijn ploeg zich sindsdien nog verder ontwikkeld. "Wij zijn denk ik nog beter geworden, nog zelfbewuster. Die wedstrijd is een eyeopener geweest en heeft ons veel zelfvertrouwen gegeven. Dat hoop ik vanavond verder door te zetten."

Onlangs was voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern lovend over Ajax en over de rol van Ten Hag in het succes: de trainer leidt de club 'langzaam maar zeker' terug naar de top, zei hij. Ten Hag erkent dat die woorden hem strelen. "Ik heb op een heel prettige en vrij succesvolle manier gewerkt bij Bayern. Ik heb ongelooflijk veel opgestoken over hoe die club wordt geleid, onder meer van Uli Hoeness en Rummenigge." Ten Hag was in München trainer van het beloftenelftal; met een mogelijke terugkeer bij Bayern is hij niet bezig. "Zo'n dagdromer ben ik niet. Ik ben hier ongelooflijk blij en ik richt me op Ajax."