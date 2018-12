Arsenal-talent doet boekje open: ‘Ik was 12, het doet pijn om erover te praten’

Raheem Sterling uitte onlangs op Instagram zijn teleurstelling over de berichtgeving van de Engelse pers. De aanvaller van Manchester City stelde dat spelers met een donkere kleur steevast negatiever worden afgeschilderd, waarbij sommige media racisme in de hand zouden werken. Ainsley Maitland-Niles noemt de actie van Sterling 'dapper'.

De 21-jarige middenvelder van Arsenal is zelf ook slachtoffer geweest van racisme. “Ja. Niet op professioneel niveau, maar in de jeugdopleiding van Arsenal. Ik was twaalf jaar. Ik was met de ploeg op bezoek bij een Duitse club. Ik heb het (racistische bejegening, red.) wel aangegeven, maar er is niets mee gedaan”, zegt Maitland-Niles, geciteerd door Sky Sports.

“Ik denk dat ik dan gewoon moet doorgaan en er sterker van moet worden. Het was hetzelfde wat Raheem heeft meegemaakt (bij het duel met Chelsea, red.). Ik pikte de bal op voor een ingooi en toen werd ik racistisch bejegend. Wat kan ik anders doen dan verdergaan met de wedstrijd? En ik was 12 jaar... Het doet pijn om erover te praten. Het doet ook pijn om eraan terug te denken.”

“Maar dat is waarom het zo belangrijk is dat we dit moeten uitbannen. Het zijn niet alleen de voetballers die zich moeten inzetten, maar ook de media. Destijds sprak ik er alleen met mijn vader over. Ik denk echt dat we het kunnen uitbannen als heel veel clubs en spelers de krachten bundelen. Dat zou echt het beste scenario zijn”, besluit de jongeling.