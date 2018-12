Feyenoord breekt contract van talent open: ‘Dit geeft een heerlijk gevoel’

Feyenoord en Wouter Burger hebben een principeakkoord bereikt over een nieuw contract. De zeventienjarige middenvelder zal zijn tot medio 2020 doorlopende contract in januari met drie seizoenen verlengen, zo laat de club uit Rotterdam weten.

Burger speelde voor ZBVH, SHO en Excelsior alvorens hij in 2013 terechtkwam bij Feyenoord. Hij maakte in augustus in de thuiswedstrijd tegen AS Trencin zijn debuut in het eerste elftal en inmiddels staat de linkspoot op twee duels in het eerste elftal. “Ik ging het huidige seizoen in als speler van Jong Feyenoord en kreeg op een gegeven moment te horen dat ik bij de eerste selectie mocht blijven, waardoor ik hier nu elke dag verder kan werken aan mijn ontwikkeling”, aldus Burger.

“Dat het seizoen voor mij tot nu toe zo gelopen is, zie ik als een geweldig begin. Feyenoord heeft mooie plannen met mij en heeft het vertrouwen in mij uitgesproken. Dat geeft een heerlijk gevoel in aanloop naar de volgende stappen die ik moet gaat maken.” Technisch directeur Martin van Geel is blij met de contractverlenging van het talent.

“We zijn blij met het vertrouwen dat speler en club over en weer in elkaar hebben uitgesproken. We zijn er echt van overtuigd dat Wouter met zijn kwaliteit en instelling kan uitgroeien tot een vaste waarde in Feyenoord 1.” Feyenoord neemt het zondag overigens op tegen Fortuna Sittard, de nummer tien van de Eredivisie.