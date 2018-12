Dortmund wint in Monaco en profiteert van misstap Atlético in België

Borussia Dortmund heeft de groepsfase van de Champions League als groepswinnaar afgesloten. Terwijl het team van Lucien Favre op de zesde speeldag een degelijke zege bij AS Monaco boekte, kwam Atlético Madrid bij Club Brugge niet verder dan een doelpuntloze remise en eindigen die Borussen net als de Madrilenen op dertien punten uit zes duels. Club Brugge was al van de derde plaats en dus Europa League-voetbal verzekerd; AS Monaco neemt met een schamel punt afscheid van het Europese miljardenbal.

AS Monaco - Borussia Dortmund 0-2

Het team van Favre speelde in het Prinsendom een verdienstelijke eerste helft en de minimale voorsprong in de rust was dan ook verdiend te noemen. Na een kwartier spelen liep Monaco, dat in verdedigend opzicht een weifelende indruk maakte en in het eerste half uur al tegen drie gele kaarten aanliep, reeds achter de feiten aan. Na goed voorbereidend werk van Christian Pulisic en Maximilian Philipp was het Raphaël Guerreiro die de bal simpel tegen de touwen kon werken: 0-1. Monaco dook pas enkele minuten voor rust écht gevaarlijk voor het doel van Marwin Hitz op: na balverlies van Mahmoud Dahoud op een levensgevaarlijke plek schoot Radamel Falcao het leer een meter naast.

In het eerste kwartier na de onderbreking controleerde Dortmund opnieuw het duel, maar het ontbrak aan overtuiging. Daarna werden de bezoekers ietwat gevaarlijker richting het doel van Diego Benaglio: een inzet van Marcel Schmelzer werd door de Zwitser gekeerd, terwijl een poging van Philipp een meter over het doel van de Monegasken ging. Twee minuten voor het einde viel uiteindelijk de beslissing. De in de 79e minuut voor Philipp ingevallen Paco Alcácer bezorgde de bal na een actie van Pulisic bij Guerreiro, die het leer via de onderkant van de lat voor een tweede maal achter Benaglio werkte: 0-2.

Club Brugge - Atlético Madrid 0-0

De bezoekers uit Madrid zochten naar een doelpunt om de groepsfase van de Champions League als winnaar van Groep A af te sluiten, maar de ploeg van Simeone slaagde er niet in om de goed keepende Ethan Horvath te passeren. De beste kansen waren voor Thomas Partey, Antoine Griezmann en de beste Colchonero in de eerste 45 minuten: Saúl Ñiguez. Hoewel Atlético het betere van het spel had, bood Club Brugge, met Stefano Denswil, Ruud Vormer en Sofyan Amrabat in de basis, goed tegenstand, maar de Belgen konden zich in offensief opzicht niet laten gelden.

In de tweede helft zette het team van Ivan Leko meer druk op de helft van Atlético, al leidde dat niet tot grote kansen. Met de inbreng van Ángel Correa, Vitolo en Nikola Kalinic zette Simeone alles op alles om toch drie punten te pakken, maar de grootste kans was een kwartier voor tijd voor Club Brugge. Na voorbereidend werk van Vormer leek Luan Peres voor de 1-0 te zorgen, maar Jan Oblak voorkwam met een sublieme redding de openingsgoal. Uiteindelijk moesten beide teams genoegen nemen met een remise.