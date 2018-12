Ten Hag uit frustratie: ‘Dat hoort niet op het allerhoogste niveau’

Erik ten Hag speelde afgelopen weekend met Ajax bij PEC Zwolle (1-4) op kunstgras. De trainer werd tijdens het duel geconfronteerd met pijntjes van André Onana en Donny van de Beek, iets waar de oefenmeester niet blij mee is. Ten Hag benadrukt dinsdagmiddag dat hij absoluut geen fan is van de plastic ondergrond en pleit wederom voor verandering.

"We hebben afgelopen zaterdag nog op kunstgras gespeeld. Of een halve schaatsbaan, zoals je wilt. Dat hoort niet op het allerhoogste niveau en dat is in Nederland wel het geval”, zegt Ten Hag op de persconferentie, voorafgaand aan het Champions League-duel met Bayern München in de Johan Cruijff ArenA woensdagavond, geciteerd door diverse media.

De trainer krijgt op het persmoment de vraag waarom Ajax geen 'miljoen of tien' in het kunstgrasfonds stopt om te zorgen dat het afgelopen is het met het kunstgras. "Ik draai het liever om. Waarom zijn clubs ooit met kunstgras begonnen? Het begrip is er over en weer dat je elkaar moet helpen. Het gaat er altijd om dat je elkaar helpt om een zo sterk mogelijke competitie te hebben.”

Ten Hag stelt dat kunstgras in voetbaltechnisch opzicht 'gewoon slecht' voor de ontwikkeling van het voetbal is. "Dan heb ik het over het hoogste niveau. Kunstgras is prima voor recreatievoetbal. Voor het opleiden van de jongste jeugd: uitstekend. Maar voetbal op het hoogste niveau dient gespeeld te worden op gras. Voetbal op kunstgras is gewoon een ander spel."