PSV Onder-19 gaat hard onderuit en is uitgeschakeld in Youth League

PSV Onder-19 is er niet in geslaagd om de volgende ronde van de UEFA Youth League te bereiken. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij moest dinsdagmiddag het hoofd buigen voor de talenten van Internazionale: 3-0. Door de ruime nederlaag eindigen de Eindhovenaren met vijf punten uit zes wedstrijden op de laatste plaats in Groep B.

Bij winst had PSV een goede kans om de volgende ronde te halen, aangezien Tottenham Hotspur later op de dinsdag dan moest winnen van Barcelona om zich te kwalificeren. In de eerste helft viel er weinig te beleven bij de confrontatie tussen Inter en PSV. Beide teams konden nauwelijks gevaar stichten, hoewel de aanvallers van PSV met enkele schoten nog voor enige actie zorgden tijdens het treffen.

Halverwege het tweede bedrijf leek de volgende ronde een utopie te worden voor PSV, want Inter kwam op voorsprong via een vrije trap. Aanvaller Andrea Adorante anticipeerde goed en kopte binnen. Een kwartier later scoorde Maj Roric de tweede treffer namens de thuisploeg, waarna Facundo Colidio het slotakkoord verzorgde door de 3-0 voor zijn rekening te nemen.