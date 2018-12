Jong Oranje in groep met Portugal op weg naar EK 2021

In het Zwitserse Nyon heeft dinsdagochtend de loting voor het kwalificatietoernooi voor het EK van 2021 plaatsgevonden. Jong Oranje, dat zich niet heeft weten te plaatsen voor het EK van 2019, is in de EK-kwalificatie onder meer gekoppeld aan Portugal.

De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi is in de EK-kwalificatie ingedeeld in groep 7 bij Portugal, Noorwegen, Wit-Rusland, Cyprus en Gibraltar. Oranje was bij de loting op basis van de coëfficiëntenranglijst ingedeeld in pot 2. De negen groepwinnaars plaatsen zich direct voor het eindtoernooi, dat in juni 2021 gespeeld wordt.

De beste nummers twee nemen het in de play-offs tegen elkaar op in de strijd om het laatste ticket voor het eindtoernooi. Gastlanden Hongarije en Slovenië hoeven geen kwalificatiewedstrijden te spelen en zijn automatisch geplaatst. In totaal zijn 53 landen verdeeld in acht groepen van zes en een van vijf.

Interlandperiodes EK-kwalificatie:

18 - 20 maart 2019

3 - 11 juni 2019

2 - 10 september 2019

7 - 15 oktober 2019

11 - 19 november 2019

23 - 31 maart 2020

31 augustus - 8 september 2020

5 - 13 oktober 2020

Play-offs:

9 - 17 november 2020