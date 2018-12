Robben mist duel met Ajax: ‘Waarom? Omdat het niet goed gaat’

Arjen Robben zal woensdagavond waarschijnlijk niet in actie komen als Bayern München het in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Ajax in het kader van de Champions League. De aanvaller vertelt dat hij nog te veel kampt met een bovenbeenblessure, zo geeft hij maandag aan in gesprek met de NOS

De veteraan moest de competitiewedstrijden tegen Werder Bremen en FC Nürnberg ook al missen vanwege de kwetsuur. "Zeer onwaarschijnlijk", zegt Robben over de kans om mee te spelen tegen Ajax. "Waarom? Omdat het niet goed gaat. Ik ben niet fit. Misschien dat het wonderbaarlijk snel beter gaat, maar dat verwacht ik niet."

Bij de vorige Champions League-wedstrijd tegen Benfica (5-1) speelde de Nederlander zeer goed en scoorde twee keer. "Ik speelde een heerlijke wedstrijd, maar na afloop kreeg ik steeds meer klachten", vertelt Robben. "Na die wedstrijd kreeg ik last van een zenuw in mijn bovenbeen, die een tik heeft opgelopen. Dat heeft tijd nodig om te herstellen. En het zou best kunnen dat dat nog even duurt."

De voormalig Oranje-international moet het duel in Amsterdam zodoende aan zich voorbij laten gaan. "Dit is pas de tweede keer dat ik tegen een Nederlandse ploeg zou mogen spelen in de Champions League. En dat terwijl ik toch al behoorlijk wat jaartjes in het buitenland speel. Ik heb een keer tegen PSV, mijn oude cluppie, gespeeld en nu dan tegen Ajax. Dat geeft toch wat extra's aan zo'n wedstrijd."