Van Dijk maakt als enige Nederlander kans op prestigieuze uitverkiezing

De UEFA heeft maandag de namen van vijftig spelers bekendgemaakt die kans maken op een plek in het UEFA Team van het Jaar 2018. De Europese voetbalbond heeft bij de nominaties slechts één plek ingeruimd voor een Nederlander, namelijk Virgil van Dijk, die vorig seizoen met zijn ploeg Liverpool furore maakte in de Champions League.

Van Dijk ruilde afgelopen winterstop Southampton in voor een dienstverband bij Liverpool. Bij the Reds groeide de Oranje-international snel uit tot leider van de defensie. Met de Engelse topclub bereikte de centrale verdediger de finale van de Champions League. In de eindstrijd bleek Real Madrid met 3-1 net een maatje te groot.

Dit seizoen verloopt het in de Champions League minder soepel voor Liverpool. De ploeg van manager Jürgen Klopp staat na vijf wedstrijden op de derde plek in Groep C, met twee en drie punten achterstand op respectievelijk Paris Saint-Germain en Napoli. Liverpool moet dinsdagavond op Anfield winnen van de Italiaanse club om de volgende ronde te halen.

Van Dijk heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de groepsfase van de Champions League en vervulde de voorbije voetbaljaargang ook een cruciale rol bij Liverpool. Bij de verkiezing van de UEFA heeft Van Dijk concurrentie van onder anderen Sergio Ramos, Raphaël Varane, Diego Godin, Samuel Umtiti en Gerard Piqué.